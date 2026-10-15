Người dân Lâm Đồng chung sức làm đẹp quê hương

Từ phong trào đến ý thức tự giác

Từ năm 2021 đến nay, xã Đạ Tẻh 2 duy trì các hoạt động trồng hoa ven đường, vệ sinh khu dân cư, thu gom rác thải sinh hoạt, từng bước cải thiện cảnh quan nông thôn.

Ông Phan Văn Đương, Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 2 cho biết, địa phương thường xuyên vận động người dân tham gia xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Hoạt động vệ sinh môi trường được tổ chức vào chủ nhật cuối tháng, với sự phối hợp của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Các tuyến đường từ trục chính đến từng thôn, ngõ xóm đều được chỉnh trang.

Tuyến đường rực sắc vàng dẫn vào trung tâm xã Đạ Tẻh 2

Nhiều tuyến đường trước đây còn là đường đất, nay đã được bê tông hóa, hai bên trồng các loại hoa quen thuộc như chiều tím, mười giờ, hoa cúc, dừa cạn. Những loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo thêm màu sắc cho đường làng, ngõ xóm.

Điều đáng chú ý là việc giữ gìn cảnh quan không chỉ diễn ra trong những đợt ra quân mà còn bắt đầu từ ý thức của mỗi người dân. Bà Đỗ Thị Nguyệt, người dân thôn 4, xã Đạ Tẻh 2, chủ động vệ sinh khu vực quanh nhà và tham gia đầy đủ các hoạt động dọn vệ sinh, trồng hoa do địa phương phát động dù tuổi đã cao. Với bà, làng xóm sạch, đẹp cũng chính là làm đẹp cho nơi mình sinh sống.

Bà Đỗ Thị Nguyệt, thôn 4, xã Đạ Tẻh 2 chủ động trồng và chăm sóc cây xanh ngay trước khuôn viên gia đình

Chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Tại thôn 2, xã Hòa Ninh, sự đồng lòng của người dân đã góp phần cải thiện diện mạo tuyến đường giao thông từng nhỏ hẹp, xuống cấp. Hưởng ứng mô hình Dân vận khéo “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, bà con tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí cùng nhà nước xây dựng đường giao thông, với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Tuyến đường sau khi hoàn thành được trang bị hệ thống đèn LED, camera an ninh, cờ và biển bảng, góp phần bảo đảm việc đi lại thuận lợi, an toàn hơn.

Một trong những "Tuyến đường kiểu mẫu" tại thôn 2, xã Hòa Ninh

Sự thay đổi được cảm nhận rõ trong sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ông Phạm Văn Phúc, người dân thôn 2 cho biết, đường rộng rãi giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn; tình trạng lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm khi trời nắng không còn như trước. Người dân cũng có thêm không gian đi bộ, tập thể dục.

Sau khi tuyến đường được hoàn thành, thôn tiếp tục duy trì hoạt động “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”, vận động người dân vệ sinh, chăm sóc và bảo vệ tuyến đường. Qua đó, việc xây dựng hạ tầng được nối tiếp bằng những hoạt động giữ gìn thường xuyên, để công trình phát huy hiệu quả và cảnh quan khu dân cư được duy trì sạch, đẹp.

Hệ thống đèn chiếu sáng, pano được người dân tự nguyện đóng góp thực hiện

Để thành quả được duy trì bền vững

Trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp tỉnh Lâm Đồng chú trọng vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” góp phần phát huy vai trò chủ động của người dân trong các hoạt động tại địa phương.

Mô hình Dân vận khéo “Tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp các tuyến đường” tại thôn Phú Hòa, xã Đạ Tẻh 3

Theo ông Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp là một nội dung quan trọng trong thực hiện cuộc vận động. Thời gian qua, các địa phương đã quan tâm đầu tư nguồn lực để cải thiện cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường. Cùng với việc triển khai các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sự tham gia của người dân có ý nghĩa quan trọng đối với việc giữ gìn môi trường sống tại khu dân cư.

Tỉnh Lâm Đồng đề ra mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu có ít nhất 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại và 9 xã nghèo thoát nghèo theo chuẩn mới. Đến năm 2035, tỉnh đặt mục tiêu có 73 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

Những khu dân cư "sáng, xanh, sạch, đẹp" tại Lâm Đồng

Để những mục tiêu này đạt kết quả thực chất, đầu tư hạ tầng cần đi đôi với duy trì vệ sinh môi trường và cảnh quan. Từ việc chủ động dọn dẹp quanh nhà đến chung sức xây dựng, bảo vệ những tuyến đường, mỗi hành động của người dân đều góp phần tạo nên diện mạo khu dân cư. Khi ý thức giữ gìn không gian chung trở thành việc làm thường xuyên, những thành quả xây dựng nông thôn mới mới có thể được duy trì lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.