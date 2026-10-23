Người dân là trung tâm của Cộng đồng ASEAN

TS Phan Thanh Định, Phó Hiệu trưởng ĐH KHXH&NV, ĐHQG-TPHCM phát biểu chào mừng. Ảnh: THỤY VŨ

Buổi tọa đàm do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TPHCM và Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM (ĐH KHXH-NV, ĐHQG-HCM) phối hợp tổ chức.

Tham dự có các Tổng Lãnh sự thành viên các nước ASEAN, cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, đại diện tổ chức hữu nghị, trường đại học và doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM, nhấn mạnh việc thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 tại Kuala Lumpur năm 2025 thể hiện bước chuyển trong tư duy phát triển. Ông đề xuất ba hướng ưu tiên. Thứ nhất là chuyển từ nhận thức ASEAN như một tổ chức khu vực sang ý thức về một cộng đồng chung. Thứ hai là xác định văn hóa và đối ngoại nhân dân là nguồn lực chiến lược. Thứ ba là chuyển từ tinh thần hữu nghị sang các cơ chế hợp tác và hành động cụ thể.

Phát biểu chào mừng, TS Phan Thanh Định, Phó Hiệu trưởng ĐH KHXH-NV, ĐHQG-TPHCM, nhấn mạnh trước sự đa dạng về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo, ASEAN cần phát huy những khác biệt như nguồn lực gắn kết, hướng tới cộng đồng lấy người dân làm trung tâm.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TPHCM Phan Thị Hồng Xuân trình bày tham luận. Ảnh: THỤY VŨ

Trong phần tham luận, PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân, Trưởng khoa Đông phương học, ĐH KHXH-NV, ĐHQG TPHCM, đồng thời là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TPHCM, nhắc nội dung quan trọng. Ngoài ba kế hoạch chiến lược tương ứng ba trụ cột Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hóa - Xã hội, Tầm nhìn 2045 còn có kế hoạch riêng về Kết nối ASEAN. Điều này cho thấy kết nối không chỉ là giao thông hay thương mại, mà còn là sự hiểu biết và gắn bó giữa con người với con người.

Tại buổi tọa đàm, Tổng Lãnh sự Malaysia Firdauz Othman (Malaysia là nước Chủ tịch ASEAN 2025), điểm lại những dấu mốc. Đó là thông qua Tầm nhìn 2045, kết nạp Timor-Leste là thành viên thứ 11, nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Malaysia - Việt Nam.

Các tham luận khác nêu bật vai trò của hợp tác khu vực, ngoại giao nhân dân và giao lưu văn hóa trong xây dựng Cộng đồng ASEAN hướng tới năm 2045. Vai trò kiều bào trong kết nối Việt Nam với khu vực, tiềm năng của sáng tạo văn hóa Việt Nam trong thúc đẩy giao lưu, tăng cường sự hiểu biết giữa người dân các nước ASEAN... cũng được đề cập.