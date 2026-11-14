Người dân là chủ thể quyết định sức sống ngày hội

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại hội thi.

Hướng tới Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tối 14/11, xã Thọ Bình tổ chức đêm hội văn hoá, văn nghệ các dân tộc, trong không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và chung vui cùng người dân trong xã.

Đầu giờ tối, không khí ở sân vận động xã Thọ Bình đã rộn ràng, nhộn nhịp, đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Kinh sinh sống trên địa bàn xã khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, đến tham dự đêm hội văn hoá, văn nghệ các dân tộc với tâm trạng náo nức, phấn khởi.

Đêm hội văn hoá, văn nghệ các dân tộc không chỉ là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới trong đời sống tinh thần của Nhân dân xã Thọ Bình sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mà còn là dịp để bà con trong các khu dân cư gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, cùng nhau nhìn lại những kết quả đã đạt được từ khi sáp nhập đến nay.

Nhấn mạnh ý nghĩa đêm hội văn hoá, văn nghệ, Chủ tịch UBND xã Thọ Bình Hoàng Văn Chung khẳng định: Từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở sáp nhập ba xã Thọ Bình, Thọ Sơn và Bình Sơn, xã Thọ Bình mới chính thức được thành lập. Ba vùng quê, ba miền ký ức, những nét văn hóa riêng, nay cùng hội tụ dưới một mái nhà chung.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại hội thi.

Dẫu còn nhiều khó khăn của một xã miền núi khu vực III, nhưng bằng truyền thống đoàn kết, tinh thần cần cù, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Thọ Bình đã và đang chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Kinh tế từng bước phát triển, đời sống văn hóa, xã hội được quan tâm, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trường lớp ngày càng khang trang, những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Và trong hành trình xây dựng quê hương ấy, văn hóa chính là sợi dây bền chặt kết nối cộng đồng, là sức mạnh nội sinh hun đúc tình yêu quê hương, đất nước, là nền tảng để các dân tộc cùng đoàn kết, cùng phát triển.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại hội thi.

Nếu lịch sử làm nên chiều sâu của một vùng đất, thì văn hóa chính là linh hồn làm nên sức sống của vùng đất ấy. Nếu tình đoàn kết tạo nên sức mạnh cộng đồng, thì lời ca, tiếng hát, điệu múa chính là nhịp cầu nối những trái tim, đưa con người đến gần nhau hơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự đêm hội cùng bà con Nhân dân xã Thọ Bình.

Khán giả hào hứng cổ vũ đêm hội.

Điểm mới của đêm hội văn hoá, văn nghệ các dân tộc ở xã Thọ Bình năm nay là được tổ chức với quy mô lớn, thu hút được đông đảo Nhân dân các dân tộc Kinh, Mường, Thái tham gia.

Dù là những nghệ sĩ, diễn viên không chuyên nhưng với sự tập luyện công phu, sự đầu tư bài bản đã mang đến đêm hội nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, và mang đậm dấu ấn, bản sắc riêng của từng dân tộc. Trong đó, nổi bật là: Tiết mục múa hát “Giai điệu tổ quốc tôi”; tiết mục “Tiếng cồng gọi mùa” kết hợp với trình diễn trang phục truyền thống; tiết mục múa tập thể “Vui hội bản Mường”; tiết mục hát múa “Bản làng ta nhớ ơn Bác Hồ”...

Mỗi lời ca, tiếng hát, mỗi điệu múa được trình diễn trên sân khấu đều mang theo hơi thở cuộc sống, nét đẹp văn hóa và tình cảm chân thành của những người con trên quê hương Thọ Bình. Đó cũng chính là thông điệp “Gìn giữ bản sắc - Phát huy truyền thống - Đoàn kết xây dựng quê hương Thọ Bình”, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ban Tổ chức hội thi trao thưởng cho các đội thi.

Dự và chung vui Ngày hội với Nhân dân xã Thọ Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong bày tỏ niềm vui khi được hòa mình vào không khí đêm hội văn hóa, văn nghệ các dân tộc, với các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm màu sắc văn hoá đặc trưng các dân tộc Mường, Thái, Kinh bằng những dụng cụ dân dã, gắn liền với đời sống văn hoá, sinh hoạt truyền thống của bà con; đồng thời thể hiện sự trao truyền giữa các thế hệ qua các tiết mục.

Đồng chí ghi nhận cách thức tổ chức để ngày hội thật sự là dịp thể hiện tinh thần gắn bó, tình làng nghĩa xóm. Đồng thời mong muốn địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động văn hóa theo hướng thiết thực, sáng tạo, gần gũi với đời sống nhân dân; tạo điều kiện để người dân được trực tiếp tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các đội thi đoạt giải.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tham quan gian hàng OCOP.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong chung vui đêm hội cùng người dân.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi và thắm tình đoàn kết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã cùng tham quan các gian hàng OCOP, tham gia đêm hội lửa trại - múa xòe đoàn kết với đông đảo bà con Nhân dân xã Thọ Bình.

Trong ánh lửa trại bập bùng, những vòng xòe rộn ràng, những điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ tạo nên không khí giao lưu sôi nổi, ấm áp mà còn thể hiện sự gắn bó thân thiết giữa lãnh đạo tỉnh với cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân địa phương.