Người dân Kim Trà tự nguyện giao nộp rùa đất lớn

Người dân phường Kim Trà tự nguyện giao nộp rùa đất lớn, chung tay bảo vệ động vật hoang dã và môi trường sinh thái.

Ngày 1/11/2026, Công an phường Kim Trà phối hợp với UBND phường và Hạt Kiểm lâm khu vực Bắc Sông Hương làm thủ tục tiếp nhận, bàn giao một cá thể rùa đất lớn do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, ông Phạm Thái Hiền, trú tại tổ dân phố Hương Sơn, phường Kim Trà, phát hiện cá thể rùa tại khu vực gần sông Bồ. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm, ông Hiền đã liên hệ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để giao nộp cho Công an phường.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan kiểm lâm hoàn tất thủ tục bàn giao cá thể rùa để tiếp tục xử lý theo quy định.

Rùa đất lớn có tên khoa học là Heosemys grandis, thuộc họ Rùa đầm (Geoemydidae). Ảnh minh hoạ

Rùa đất lớn có tên khoa học là Heosemys grandis, thuộc Nhóm IIB trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Việc chủ động giao nộp giúp cơ quan chuyên môn tiếp nhận, đánh giá và lựa chọn phương án xử lý phù hợp đối với cá thể động vật.

Qua sự việc, Công an phường Kim Trà khuyến cáo người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã. Khi phát hiện động vật nghi thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, người dân cần thông báo cho chính quyền địa phương, công an hoặc cơ quan kiểm lâm để được hướng dẫn.

Hành động của ông Hiền là việc làm thiết thực trong bảo vệ thiên nhiên. Từ sự chủ động của mỗi người dân và phối hợp kịp thời của lực lượng chức năng, các loài động vật hoang dã có thêm cơ hội được bảo vệ.