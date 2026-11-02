Người dân khu vực biên giới tự giác giao nộp 456 khẩu súng các loại

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu kiểm tra, kiểm đếm để tiếp nhận số vũ khí do nhân dân giao nộp. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Chiều 2/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do các đồn Biên phòng tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, lan tỏa kết quả công tác vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn khu vực biên giới.

Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn khu vực biên giới, từ ngày 15/10/2025, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng ra quân triển khai công tác tuyên truyền, vận động.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sỹ về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật.

Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm địa bàn và phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc; trong đó, chú trọng phát huy vai trò của trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng; tổ chức tuyên truyền tại các hội nghị của đoàn thể địa phương, các buổi họp bản, cụm dân cư, tuyên truyền cá biệt, qua hệ thống loa truyền thanh, tiếng loa biên phòng, băng rôn, khẩu hiệu và phát tờ rơi, tờ gấp.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật; kết hợp vận động nhân dân ký cam kết không chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công tác tuyên truyền, vận động được gắn với các phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng,” các đồn Biên phòng đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép để xây dựng phương án tuyên truyền, vận động phù hợp; phối hợp thành lập các điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các cơ quan, trụ sở, đơn vị.

Qua triển khai thực hiện, các đồn Biên phòng trong tỉnh đã chủ trì, phối hợp thành lập 13 điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; xây dựng 26 bản tin; tổ chức tuyên truyền tập trung 172 buổi với 12.244 lượt người nghe; tuyên truyền cá biệt 117 lần với 136 lượt người.

Toàn tỉnh có 17.405 hộ dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Quá trình tuyên truyền, vận động, nhân dân đã tự giác giao nộp, giúp lực lượng chức năng thu hồi 456 khẩu súng các loại, gồm 53 khẩu súng hơi PCP, 284 khẩu súng kíp, 118 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng thể thao; cùng với đó là 44 nòng súng, 6 kích điện, 2 bơm khí nén, 100 viên đạn chì, 1 viên đạn K56 và 1 chiếc nỏ.

Đại tá Đỗ Đình Cường, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, cho biết có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các xã biên giới, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng, tinh thần tự giác, tích cực chấp hành pháp luật của nhân dân.

Quá trình thực hiện, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động từ cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị duy trì hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tàng trữ, sử dụng trái phép; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thu hồi sẽ được báo cáo tiêu hủy theo quy định./.