Ghi nhận tại khu tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng, Hà Nội) trong sáng 25/11, không khí tại các tòa chung cư mới tiếp nhận người dân di dời vẫn còn nhiều ngổn ngang.

Trong sáng 25/11, Sở Xây dựng đã điều động công nhân cùng xe chuyên dụng tiến hành cắt tỉa cây xanh, lắp đặt bổ sung hệ thống chiếu sáng xung quanh khu tái định cư Thượng Thanh nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu.

Công nhân khắc phục hệ thống chiếu sáng tại khu tái định cư

Hàng hóa, thực phẩm từ cơ quan chức năng được chuyển đến từ tối 24/11 hỗ trợ người dân tạm cư những ngày đầu

Phường Việt Hưng huy động lực lượng công nhân môi trường hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh các căn hộ cho người dân

Tuy nhiên, tại khu vực tầng hầm các tòa chung cư, nhiều hộ dân vừa chuyển đến vẫn tập trung thắc mắc về hàng loạt vấn đề phát sinh trong cuộc sống mới. Một số phản ánh tình trạng chưa được cấp nước sinh hoạt, chưa rõ đầu mối làm thủ tục ký hợp đồng điện, nước ở đâu, đồng thời tìm kiếm chợ dân sinh quanh khu vực để mua thực phẩm

Bà Cao Thị Thủy (tạm cư tại phòng 308B, khu TĐC Thượng Thanh) chia sẻ, điều người dân mong mỏi nhất lúc này là một lộ trình rõ ràng từ phía cơ quan chức năng. Nhiều hộ dân cũng đề nghị cơ quan chức năng thông tin rõ thời gian tạm cư dự kiến kéo dài bao lâu để người dân có cơ sở tính toán việc sửa sang, sắm sửa vật dụng ổn định cuộc sống.

Chuyển từ khu tập thể E4 sang tòa NO-15C, bà Vân cho biết gia đình bà có 4 nhân khẩu, trước đây nguồn thu nhập chủ yếu trông cậy vào một cửa hàng nhỏ cho thuê tại tầng 1 khu nhà cũ. "Chuyển sang đây xa chỗ ở cũ, việc đi lại, đưa đón các cháu nhỏ đi học tiểu học và trung học cơ sở gặp nhiều trở ngại. Cả gia đình tôi đang phải ở nhờ nhà người thân bên khu cũ để tiện cho các cháu đi học và người lớn đi làm, còn tôi sang đây nhận nhà trước để giữ chỗ", bà Vân bày tỏ.

Căn hộ bà Vân tại căn số 601, hiện đã có điện nhưng chưa được cấp nước

Do chưa có nước nên căn hộ vẫn chưa thể dọn dẹp, vệ sinh

Bà Vân cũng mong mỏi sẽ sớm có lộ trình để ổn định cuộc sống

Tại hầm tòa NO-15C, nhiều hộ dân trao đổi về những vấn đề phát sinh trong những ngày đầu chuyển đến nơi tạm cư. Một số gia đình chưa thể chuyển đầy đủ đồ đạc do khu vực nơi ở cũ chưa thể tiếp cận.

Được biết, tổng số hộ dân được bố trí tạm cư tại Khu tái định cư Thượng Thanh là 109 hộ. Các hộ dân đầu tiên bắt đầu đến nhận nhà từ khoảng 14h30 - 15h ngày 24/11