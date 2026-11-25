Sống trong nhà nứt, mái dột

Trước các căn hộ tầng 1 dãy 3A, tường rào, cổng sắt và mái tôn cơi nới che kín phần lớn khoảng sân. Khi chúng tôi đến, bà Nguyễn Minh Tuyết, tổ dân phố 33, chỉ cho xem các vết nứt trên nền và tường nhà. Sống ở đây từ năm 1971, bà lo nhất là phần đất phía sau đã sụt trượt. Theo bà Tuyết, chỗ đất bị sụt hiện thấp hơn nền phía trước gần 1 m.

Các căn hộ xuống cấp, từ mái xuống nền nhà xuất hiện nhiều vệt nứt.

Phía sau dãy, nền đất sát móng nhà sụt trượt cục bộ. Bê tông và đá hộc nứt gãy, tách khỏi chân tường, để lộ khe hở. Trên mảng tường ngoài thấm ẩm, rêu bám, các vết nứt xiên kéo dài, có chỗ đã mở rộng. Phía dưới taluy là khu dân cư đường Cầu Gồ, thấp hơn nền dãy nhà khoảng 15m. Chân taluy chưa có kè gia cố.

Bà Tuyết kể, trong đợt bão số 3 (Yagi) năm 2024, chính quyền thành phố Lào Cai khi đó yêu cầu các hộ rời dãy 3A đến nơi lánh nạn vì lo nhà sập. Sau một thời gian thuê nhà, các hộ lại trở về. Theo thống kê của tổ dân phố, dãy 3A hiện có 23 hộ sinh sống. Bà Tuyết và các hộ dân nơi đây đều mong mỏi sớm có nơi ở ổn định.

Phía sau dãy nhà bị sụt lún sâu sau các trận mưa lớn.

Khu tập thể công nhân Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam gồm 11 dãy nhà hai tầng, xây dựng giai đoạn 1960 - 1962. Kết quả kiểm định năm 2017 xác định hai dãy 3A và 5A có nguy cơ sụp đổ, cần di dời người dân và tháo dỡ ngay. Tháng 10 cùng năm, UBND tỉnh chỉ đạo di dời khẩn cấp các hộ ở hai dãy nhà, đồng thời đồng ý bố trí tái định cư cho các hộ.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND phường Cam Đường, Công ty Apatit và Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh kiểm tra hiện trạng khu tập thể. Đối chiếu kết quả kiểm định năm 2017 với tình trạng đất sụt trượt sát móng và các vết nứt tiếp tục mở rộng, Trung tâm xác định dãy 3A không thể gia cường để tiếp tục sử dụng. Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh giao phường Cam Đường chủ trì rà soát các hộ đang sinh sống tại đây, lập phương án di dời ngay, tháo dỡ công trình và bố trí chỗ ở cho người dân.

Tại dãy 4A, chúng tôi gặp bà Trần Thị Hòa trong căn phòng rộng 18m² trên tầng 2. Từng là công nhân Apatit, bà mua lại căn phòng khi công ty thanh lý nhà ở. Theo bà Hòa, mái đã dột, nhiều dầm mục, gãy, việc sửa chữa gặp khó khăn. Căn phòng chật, gia đình bà cũng như nhiều hộ trong khu tập thể đã cơi nới bằng các loại vật liệu sẵn có để có thêm chỗ sinh hoạt.

Để đảm bảo diện tích sinh hoạt, nhiều hộ dân đã cơi nới bằng đủ loại vật liệu.

Tình trạng xuống cấp ở dãy 3A và 4A cũng hiện rõ tại nhiều dãy nhà khác trong khu tập thể. Mái ngói phủ rêu, tường hành lang thấm ẩm, vữa bong từng mảng. Nhiều chỗ nền lối đi nứt vỡ, mép ô văng rạn nứt, lan can tầng 2 đã xuống cấp. Để có thêm chỗ sinh hoạt, nhiều hộ cơi nới căn hộ, có nơi phần xây thêm che khuất cả tầng 2.

Gỡ vướng để di dời, bố trí chỗ ở

Năm 2021, khu tái định cư tại tổ 31 và 32, phường Pom Hán cũ, đã hoàn thành hạ tầng cho 50 lô đất. Riêng khu đất tại tổ 36, nơi dự kiến bố trí tái định cư cho các hộ dãy 3A, đến nay vẫn chưa được đầu tư hạ tầng.

Theo cơ quan chức năng, hầu hết các dãy nhà tập thể đã hết niên hạn sử dụng.

Tại dãy 5A, tháng 2/2021, UBND thành phố Lào Cai tổ chức cho 22 hộ bốc thăm vị trí tái định cư theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Sau đó, địa phương chuyển sang áp dụng chính sách hỗ trợ di chuyển khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai. Năm 2023, phương án hỗ trợ được bổ sung nội dung giao đất tái định cư và miễn, giảm tiền sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện.

Tháng 9/2024, dãy nhà 5A được phá dỡ, song việc giao đất tái định cư vẫn còn vướng. Theo UBND phường Cam Đường, trong 22 hộ có tên trong phương án hỗ trợ di chuyển, 15 hộ đã được giao đất, một hộ đang hoàn thiện thủ tục thừa kế và 6 trường hợp còn lại chưa được giao đất.

Việc thực hiện di dời các hộ dân gặp nhiều khó khăn.

UBND phường cho biết, khi thu hồi đất dãy 5A, cơ quan thực hiện chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho chủ căn hộ. Hồ sơ bàn giao thiếu biên bản phá dỡ và kiểm đếm tài sản. Sau khi rà soát hồ sơ, đối thoại với người dân, phường đề nghị tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, xem xét hỗ trợ 6 trường hợp còn vướng trên cơ sở hồ sơ và tình trạng nhà, đất của từng hộ.

Ở các dãy nhà còn lại, việc xác định chủ căn hộ cũng gặp khó khăn. Công ty Apatit đã thanh lý căn hộ cho cán bộ, công nhân viên và đề nghị bàn giao đất khu A cho địa phương từ tháng 5/2003. Đến nay, thủ tục bàn giao đất chưa hoàn tất, các hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do nhiều căn hộ đã chuyển nhượng bằng giấy viết tay, phường phải xác minh ai là chủ căn hộ, ai đang ở thực tế và hộ nào có nhà, đất ở nơi khác.

Để tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm vướng mắc, tại buổi làm việc với UBND phường Cam Đường đầu tháng 11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh yêu cầu các sở, ngành và địa phương làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, xác định căn cứ pháp lý để đề xuất phương án xử lý. Phường tiếp tục rà soát hồ sơ và thông tin cho người dân về hướng giải quyết.

Trong khi chờ cơ quan chức năng có phương án giải quyết, người dân vẫn sống trong cảnh thấp thỏm.

Theo ông Nguyễn Duy Tuyến - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Đường, trong báo cáo gửi tỉnh, phường đề nghị ưu tiên kiểm định dãy 3A. Nếu công trình được xác định hư hỏng do thiên tai và mất an toàn, phường kiến nghị di dời khẩn cấp, bố trí chỗ ở tạm cho người dân. Về lâu dài, phường đề nghị rà soát vị trí tái định cư tại tổ 36, quỹ đất và khoản kinh phí hỗ trợ của Công ty Apatit theo thông báo năm 2017.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh giao UBND phường Cam Đường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Công ty Apatit rà soát các hộ đang ở dãy 3A, lập phương án di dời ngay, tháo dỡ công trình và bố trí chỗ ở cho người dân. Với 9 dãy nhà đã hết niên hạn sử dụng, Sở kiến nghị kiểm tra từng dãy, xử lý hư hỏng cục bộ trước mắt, đồng thời rà soát quy hoạch, quỹ đất và nguồn lực để xây dựng lộ trình di chuyển.

Trong thời gian chờ phương án di dời, người dân khu tập thể Apatit vẫn phải sống trong những căn nhà xuống cấp, luôn nơm nớp lo mất an toàn, nhất là khi mưa lớn. Mong mỏi lớn nhất của các hộ dân là sớm được bố trí nơi ở an toàn, ổn định, phù hợp với khả năng chi trả. Những vướng mắc tồn tại nhiều năm cần được giải quyết thấu tình, đạt lý, bảo đảm quyền lợi hợp pháp và xem xét hoàn cảnh cụ thể của từng hộ, tạo sự đồng thuận trong quá trình di dời.