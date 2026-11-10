Người dân khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ thấp thỏm nỗi lo mất chỗ an cư

Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ. Ảnh: DT

Nơi ở đã thành mái nhà, giờ thấp thỏm nỗi lo di dời

Bà Vũ Thị Minh (60 tuổi) đã có 7 năm sinh sống tại tòa nhà CT11, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, Hà Nội. "Chúng tôi già cả rồi, mua căn hộ này chỉ mong có chỗ ở ổn định. Bây giờ nghe tin phải di dời thì thực sự rất buồn. Cả cuộc đời dành dụm, tâm huyết mới mua được căn nhà để ở, giờ lại không biết rồi sẽ đi đâu", bà Minh chia sẻ.

Gia đình bà hiện có 4 người cùng sinh sống tại căn hộ. Con cháu đang học tập, làm việc ở khu vực gần nhà. Nếu phải chuyển đến một nơi khác, không chỉ riêng bà mà cả gia đình đều phải sắp xếp lại cuộc sống, từ việc học hành của con cháu đến công việc và sinh hoạt thường ngày.

Bà Vũ Thị Minh đã có 7 năm sinh sống tại tầng 3, tòa nhà CT11, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ

Điều bà Minh mong mỏi là chính quyền và các cơ quan chức năng xem xét để người dân được tiếp tục ở lại. Bởi với những người đã lớn tuổi, việc chuyển đến một nơi ở mới không đơn thuần là thay đổi địa chỉ mà còn là sự xáo trộn lớn về cuộc sống, các mối quan hệ và điều kiện sinh hoạt.

Cùng chung tâm trạng, bà Vũ Thị Thúy Liên (84 tuổi), cư dân tầng 4 tòa nhà CT11, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, cho biết, nguyện vọng của bà và nhiều hộ dân trong tòa nhà là được ổn định cuộc sống tại nơi đã gắn bó suốt nhiều năm. "Tôi chỉ mong được làm sổ đỏ và tiếp tục ở lại đây, chứ không muốn chuyển đi đâu cả. Cả tầng này mọi người cũng thống nhất nguyện vọng như vậy. Chúng tôi chỉ muốn được an cư tại đây", bà Liên bày tỏ.

Với người phụ nữ đã bước sang tuổi xế chiều, căn hộ không chỉ là tài sản mà còn là nơi bà đã quen với từng sinh hoạt, nếp sống. Bởi vậy, khi nghe thông tin có thể phải di dời, bà cảm thấy buồn và lo lắng. Bà cho biết, mình không nắm rõ những sai phạm của chủ đầu tư, bởi khi mua nhà, điều bà quan tâm là có một nơi ở ổn định, phù hợp với điều kiện gia đình.

Trong trường hợp không thể tiếp tục ở lại, bà Liên mong muốn chủ đầu tư và chính quyền có phương án bồi thường thỏa đáng, căn cứ vào giá trị thực tế của căn hộ tại thời điểm hiện nay, để người dân có đủ điều kiện tìm được nơi ở mới tương đương.

Bà Vũ Thị Thúy Liên, cư dân tầng 4, tòa nhà CT11, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ

Người mua nhà không phải là người gây ra sai phạm

Ông Hoàng Thế Hải (75 tuổi), tầng 4, tòa CT11, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ cũng là một trong những cư dân đang thấp thỏm trước thông tin di dời. Theo ông, phần lớn người dân sinh sống tại đây đều không muốn phải chuyển đi, bởi họ đã bỏ tiền mua nhà, ổn định cuộc sống và không phải là người tạo ra những sai phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng dự án.

"Những sai phạm của chủ đầu tư thì pháp luật phải xử lý. Nhưng không thể vì xử lý sai phạm của chủ đầu tư mà người dân vô tình mua phải những căn hộ này lại phải gánh chịu hậu quả. Khi mua nhà, chúng tôi đâu có biết những vấn đề đó. Nếu biết trước thì ai dám bỏ tiền ra mua?", ông Hải chia sẻ.

Theo ông, người dân mua nhà với mong muốn có một nơi ở ổn định, lâu dài. Họ không có đủ thông tin cũng như thẩm quyền để xác định việc chủ đầu tư chuyển đổi công năng các diện tích trong tòa nhà có đúng quy định hay không. Vì vậy, khi những sai phạm được phát hiện, điều khiến người dân băn khoăn là quyền lợi của những người mua nhà sẽ được giải quyết như thế nào.

Theo ông Hải, phương án được nhiều cư dân mong muốn nhất vẫn là xem xét để người dân được tiếp tục sinh sống tại căn hộ hiện tại, trên cơ sở bảo đảm các điều kiện về an toàn công trình, phòng cháy, chữa cháy và tuân thủ quy định pháp luật.

Ông Hoàng Thế Hải (75 tuổi), tầng 4, tòa CT11, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ

"Nguyện vọng của chúng tôi là tốt nhất vẫn được ở lại. Còn nếu thành phố buộc phải chuyển đổi mục đích sử dụng, buộc người dân phải di dời thì việc đền bù cũng phải thỏa đáng, đủ để người dân có thể mua được một căn nhà khác tương đương", ông Hải nói.

Điều khiến ông lo ngại là nếu phải chuyển đến khu vực xa nơi ở hiện tại, chẳng hạn như khu đô thị Thanh Hà, cuộc sống của nhiều gia đình sẽ bị đảo lộn. Người đi làm phải di chuyển xa hơn, con cháu đang học tập cũng phải thay đổi môi trường, trường lớp. Với những gia đình đã ổn định cuộc sống nhiều năm, đây không phải là sự thay đổi dễ dàng.

Từ câu chuyện của gia đình mình và những hộ dân xung quanh, ông Hải cho rằng, cần phân định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và quyền lợi của người mua nhà. Sai phạm cần được xử lý nghiêm theo quy định nhưng người dân không thể trở thành đối tượng phải gánh chịu toàn bộ hệ quả từ những vi phạm mà họ không gây ra.

Cần phương án hài hòa giữa xử lý sai phạm và quyền lợi cư dân

Theo thông tin được công bố, 246 căn hộ tại 4 tòa nhà thuộc Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ nằm trong diện dự kiến phải di dời, phá dỡ. Các căn hộ này được hình thành từ việc chủ đầu tư tự ý chuyển đổi công năng những diện tích dành cho thương mại, dịch vụ, nhà trẻ và khu sinh hoạt cộng đồng thành căn hộ để ở.

Một góc Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ

Việc chuyển đổi công năng không đúng quy định đã làm tăng quy mô dân số, gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu đô thị. Đây là những vi phạm cần được cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, phía sau những con số về số căn hộ và diện tích vi phạm là cuộc sống của hàng trăm gia đình đã mua nhà, chuyển đến sinh sống ổn định trong nhiều năm.

Với những gia đình có người cao tuổi, trẻ em đang đi học hoặc người cần điều kiện chăm sóc y tế thuận tiện, việc di dời có thể kéo theo nhiều xáo trộn.

Điều người dân mong chờ lúc này là các cơ quan chức năng sớm làm rõ phương án xử lý, công khai thông tin để cư dân biết quyền lợi của mình sẽ được giải quyết như thế nào. Việc đối thoại giữa chủ đầu tư, chính quyền và người mua nhà cần được thực hiện trên tinh thần minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Trả lời báo chí, ông Nghiêm Hải Thịnh, Trưởng phòng Hạ tầng đô thị môi trường, UBND phường Định Công, TP Hà Nội, cho biết: "Cư dân cũng kiến nghị với các cấp chính quyền tạo điều kiện để cho người dân được ở lại, đảm bảo an sinh xã hội. Các kiến nghị của người dân, UBND phường sẽ tổng hợp và có báo cáo gửi thành phố".

246 căn hộ tại Kim Văn - Kim Lũ thuộc diện di dời Theo rà soát ban đầu của UBND phường Định Công, 246 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 4 tại các tòa CT11, CT12A, CT12B, CT12C thuộc Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ nằm trong diện di dời, liên quan đến việc xử lý sai phạm tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh ở Hà Nội. Ngày 5/11, UBND phường Định Công tổ chức hội nghị về xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả, bảo đảm an sinh xã hội trong giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến những dự án nhà ở của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn phường. Tại hội nghị, đại diện cư dân nêu những băn khoăn về nơi ở, công việc và việc học tập của con em nếu phải di dời. Chính quyền địa phương đặt ra yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, bảo đảm an sinh xã hội trong quá trình thực hiện.