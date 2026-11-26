Trong 10 ngày (từ 16 đến 25-11), Gia Lai ghi nhận 3 ca tử vong do bệnh dại, trong đó có 2 trẻ em. Đáng chú ý, cả 3 trường hợp đều không đi tiêm vắc xin phòng dại sau khi bị chó cắn, cho thấy những hệ lụy nghiêm trọng từ tâm lý chủ quan và việc chậm tiếp cận các biện pháp dự phòng.