Người dân không nên tự ý dùng kháng sinh theo lời khuyên trên mạng: Nguy cơ kháng thuốc ngày càng lớn
Trong thời đại công nghệ số, không ít người có thói quen tra cứu triệu chứng trên Google hoặc hỏi các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự chẩn đoán bệnh, sau đó mua kháng sinh về điều trị mà không có chỉ định của bác sĩ. Thói quen tưởng chừng tiết kiệm thời gian, chi phí này tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh trong cộng đồng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp kháng kháng sinh vào nhóm 10 mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe toàn cầu, đồng thời cảnh báo đây là một trong những nguy cơ y tế nghiêm trọng nhưng diễn tiến âm thầm
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/nguoi-dan-khong-nen-tu-y-dung-khang-sinh-theo-loi-khuyen-tren-mang-nguy-co-khang-thuoc-ngay-cang-lon-d37735.html