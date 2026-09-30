Người dân không cần làm lại xét nghiệm khi khám sức khỏe định kỳ trong năm

Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân.

Qua tổng hợp báo cáo sơ kết từ các địa phương, Bộ ghi nhận nhiều khó khăn phát sinh trong thực tế, từ danh mục kỹ thuật, quy trình khám sàng lọc, kế thừa kết quả xét nghiệm đến việc tích hợp dữ liệu khám bảo hiểm y tế và khám định kỳ.

Nhiều cơ sở y tế cũng chịu áp lực về cơ sở vật chất, trong khi thiếu bác sĩ chuyên khoa tại tuyến xã. Ảnh: HNIVC

Không bắt buộc làm lại xét nghiệm, chụp chiếu

Bộ Y tế yêu cầu nội dung và hồ sơ khám sức khỏe định kỳ thực hiện theo Thông tư 25/2026/TT-BYT. Với người từ đủ 6 tuổi trở lên, việc chỉ định các kỹ thuật cận lâm sàng hoàn toàn dựa trên đánh giá chuyên môn của bác sĩ, không bắt buộc thực hiện đồng loạt hay áp dụng một danh mục cố định cho tất cả người dân.

Đáng chú ý, bác sĩ phải chủ động khai thác những kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh mà người dân đã thực hiện trong năm trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT, Cơ sở dữ liệu VNeID hoặc Sổ sức khỏe điện tử cá nhân.

Nếu kết quả còn giá trị chuyên môn, bác sĩ không được yêu cầu người dân thực hiện lại.

Quy định này nhằm hạn chế tình trạng một người phải xét nghiệm, chụp chiếu nhiều lần trong thời gian ngắn, đồng thời giảm chi phí cho người dân và ngân sách.

Đối với khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân, Bộ Y tế cho biết đang tiếp tục hoàn thiện văn bản hướng dẫn riêng.

Nhiều trường hợp khám rồi vẫn được tính vào tỷ lệ bao phủ

Một trong những vướng mắc được các địa phương phản ánh là cách thống kê số người đã được khám sức khỏe định kỳ.

Bộ Y tế làm rõ, những người đã tham gia khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe học sinh, trẻ mầm non đầu năm học hoặc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đều được tính vào chỉ tiêu số người được khám sức khỏe định kỳ theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW.

Với người đã khám, chữa bệnh bằng BHYT trong năm nhưng chưa tham gia các đợt khám nêu trên, theo Nghị định 165/2026/NĐ-CP, nhóm này cũng được tính vào diện khám định kỳ miễn phí.

Bộ Y tế cho biết sẽ sớm ban hành hướng dẫn kỹ thuật để các cơ sở y tế có thể trích xuất, tổng hợp số liệu, tránh tình trạng một người được tính nhiều lần hoặc bỏ sót trong thống kê. Ảnh: HNIVC

Trạm y tế không nhất thiết phải có đủ thiết bị cận lâm sàng

Về tổ chức khám tại cơ sở, Bộ Y tế khẳng định trang thiết bị cận lâm sàng hiện không còn là điều kiện bắt buộc để Trạm Y tế xã, phường công bố đủ điều kiện khám sức khỏe định kỳ.

Để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ chuyên khoa như mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, Sở Y tế có thể tăng cường bác sĩ tuyến trên về trạm y tế theo những ngày cố định trong tuần.

Trường hợp trạm y tế chưa đủ khả năng tự tổ chức, chính quyền địa phương và ngành y tế có thể điều động cơ sở tuyến trên phối hợp hỗ trợ hoặc sử dụng trạm y tế làm địa điểm tổ chức các đoàn khám lưu động.

Đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc phải nằm một chỗ, địa phương có thể tổ chức khám tại nhà hoặc thành lập các đoàn khám lưu động chuyên trách.

Tại vùng sâu, vùng xa, nơi giao thông cách trở, chính quyền địa phương được yêu cầu chủ động bố trí nhân lực, tổ chức các điểm khám lưu động tại thôn, bản, giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn.

Bộ Y tế cũng lưu ý các nhóm đặc thù như cán bộ, lực lượng vũ trang, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, lái xe, thuyền viên, nhân viên hàng không tiếp tục thực hiện khám sức khỏe theo các quy định chuyên ngành hiện hành.