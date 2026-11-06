Người dân khốn khổ vì nước thải từ chợ Điện Ngọc chảy thẳng vào hồ điều tiết

Hồ điều tiết thành hồ chứa nước thải

Được triển khai từ năm 2003, dự án Khu đô thị số 9 do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam làm chủ đầu tư, trải qua hơn 20 năm vẫn ngổn ngang với nhiều hạng mục dang dở. Dự án chậm tiến độ không chỉ cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mà còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Nước thải từ chợ Điện Ngọc được xả trực tiếp vào hồ điều tiết gây ô nhiễm kéo dài.

Nhiều năm qua, người dân phải “kêu trời, than đất” vì sự nhếch nhác tại dự án này. Đáng chú ý, công tác bảo vệ môi trường và xử lý nước thải chưa được đảm bảo, khiến hồ điều tiết trở thành nơi tiếp nhận các dòng thải chưa qua xử lý.

Dẫn chứng với PV tại hồ Điện Ngọc – hồ điều tiết của dự án Khu đô thị số 9, người dân sống tại khu vực dự án cho biết, có hai cửa cống chảy vào hồ, gồm nước từ khu chợ Điện Ngọc và nước từ các khu dân cư đổ vào. Tại hiện trường, nước thải xả vào hồ đen ngòm, lẫn lộn nhiều loại chất thải từ chợ như lông gà, lông vịt của hoạt động giết mổ... bốc mùi hôi thối.

Anh N.H.T. - một người dân ở đây, bức xúc: "Chợ đi vào hoạt động từ lâu, nhưng hệ thống xử lý nước thải không được hoàn thiện, nước thải từ chợ đổ trực tiếp ra hồ Điện Ngọc, kéo theo các loại nước thải, rác thải từ hoạt động giết mổ gây mùi hôi thối. Đặc biệt vào mùa nắng, mùi hôi nồng nặc, theo chiều gió bay vào nhà. Nhà tôi phải luôn đóng cửa nhưng không hạn chế được mùi hôi là bao. Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của gia đình, đặc biệt là các cháu nhỏ trước sự ô nhiễm này".

Trạm xử lý nước thải của dự án chỉ nằm trên giấy trong khi ô nhiễm trên thực tế trong suốt nhiều năm

Cùng chung nỗi niềm, bà N.T.A. (hộ thuộc diện giải tỏa để phục vụ dự án nhưng chưa di dời), cho biết, nhà bà ở ngay sát hồ Điện Ngọc nên thường xuyên phải chịu cảnh mùi xú uế bốc lên từ nguồn nước ô nhiễm. Gia đình luôn phải đóng kín cửa từ sáng đến tối, đặc biệt trong giờ ăn, nhưng mùi khó chịu vẫn len lỏi vào nhà.

Được biết, nước từ hồ theo đường dẫn sẽ đổ trực tiếp ra sông Tứ Câu, vậy nên tình trạng nước thải, đặc biệt là nước thải chưa qua xử lý từ chợ đổ ra hồ không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm, mà còn đe dọa chất lượng nước sông Tứ Câu.

Dân gánh ô nhiễm – ai gánh trách nhiệm?

Theo ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông, tại buổi kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận dòng nước trong hệ thống thoát nước của Khu đô thị số 9 có hướng chảy về khu vực hồ Điện Ngọc. Nước từ hệ thống thoát nước của dự án dẫn ra khu vực hồ có phát sinh mùi khó chịu, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực.

Lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông cho biết, theo báo cáo của đại diện chủ đầu tư, năm 2020, Khu đô thị số 9 được điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, trong đó bố trí khu vực khoảng 4.200m2 để xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Công ty đã thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ, dự toán, thiết kế và thực hiện các thủ tục thẩm định theo quy định. Tuy nhiên, đến nay các thủ tục liên quan chưa hoàn thành để triển khai đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Nước thải từ hoạt động giết mổ gia cầm tại chợ Điện Ngọc được xả trực tiếp ra hồ điều tiết, gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ mang theo mầm mống bệnh tật.

Đối với chợ Điện Ngọc, qua kiểm tra khu vực chợ có các hố ga, bể lắng phục vụ thu gom, lắng cặn. Phần nước sau lắng được dẫn vào hệ thống thoát nước của Khu đô thị số 9.

Ban Quản lý chợ Điện Ngọc cho biết, hiện nay chợ chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nước thải phát sinh tại chợ được thu gom qua các hố ga, bể lắng. Cặn được giữ lại tại các hố lắng, phần nước sau lắng theo hệ thống mương, cống đấu nối vào hệ thống thoát nước của khu đô thị. Đồng thời, trong khu vực chợ hiện có các hộ kinh doanh hoạt động giết mổ gia cầm, nước phát sinh từ các hoạt động này được dẫn vào hệ thống thoát nước của khu đô thị.

Cần có biện pháp quyết liệt Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông cho biết, phường sẽ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư dự án khắc phục các tồn tại. Đối với dự án Khu đô thị số 9 và chợ Điện Ngọc, yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Rà soát các điểm đấu nối, các nguồn nước chảy vào hệ thống thoát nước của dự án và hồ Điện Ngọc. Xây dựng phương án nạo vét, vệ sinh, khơi thông hồ và đề xuất giải pháp kiểm soát nước, chất thải chảy vào hồ. Đối với Ban Quản lý chợ, yêu cầu nạo vét, vệ sinh định kỳ hố ga, bể lắng và hệ thống thoát nước của chợ. Kiểm soát việc bỏ rác, chất thải, phụ phẩm và nước thải vào hệ thống cống. Tăng cường vệ sinh môi trường khu vực chợ… Những yêu cầu của chính quyền địa phương là cần thiết, song điều người dân mong mỏi hơn cả là các giải pháp phải sớm được triển khai trên thực tế. Trong đó, việc quy kết trách nhiệm để xảy ra tình trạng ô nhiễm trên thuộc về đơn vị nào, đồng thời gấp rút xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung thay vì chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, nhắc nhở hay yêu cầu khắc phục. Bởi lẽ, vấn đề ô nhiễm tại hồ Điện Ngọc đã tồn tại nhiều năm, tác động trực tiếp đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của các hộ dân lân cận, đồng thời tiềm ẩn những nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.