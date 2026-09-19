Người dân khó khăn được đào tạo, sát hạch lái xe miễn phí

Để đưa mô hình đào tạo, sát hạch lái xe miễn phí đến đúng đối tượng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã chủ trì, phối hợp Công an các xã, phường và các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch rà soát, lập danh sách người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những người ở vùng sâu, vùng xa. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng xây dựng phương án đào tạo, tổ chức sát hạch phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Người dân khó khăn ở Gia Lai được đào tạo, sát hạch lái xe miễn phí.

Trong các lớp học, người dân được giáo viên của các cơ sở đào tạo hướng dẫn theo chương trình chính thức, tập trung vào những nội dung thiết thực như Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hệ thống biển báo, quy tắc tham gia giao thông và các tình huống thường gặp trên đường.

Điểm đặc biệt của chương trình là lực lượng Công an không chỉ tổ chức sát hạch mà còn trực tiếp đồng hành cùng học viên trong quá trình học tập. Với những người còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng, cán bộ hướng dẫn tận tình, theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, giúp học viên từng bước nắm được những kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông an toàn.

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số chưa biết đọc, chưa biết viết, việc học lý thuyết được tổ chức theo giáo án đặc biệt, phù hợp với khả năng tiếp thu của từng người. Phương pháp “một kèm một” hoặc “hai kèm một” được áp dụng để giúp học viên dễ hiểu, dễ nhớ.

Cán bộ CSGT giám sát kỳ sát hạch giấy phép lái xe.

Đến khi sát hạch lý thuyết, những học viên này không phải làm bài thi theo hình thức thông thường mà được các sát hạch viên là người dân tộc thiểu số trực tiếp đặt câu hỏi bằng hình thức vấn đáp. Cách làm này vừa bảo đảm yêu cầu sát hạch, vừa tạo điều kiện để những người còn gặp khó khăn về chữ viết có thể tiếp cận và hoàn thành kỳ thi.

Từ ngày 13/8 đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công 11 kỳ sát hạch lái xe miễn phí cho 802 người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người có hoàn cảnh khó khăn tại 11 xã. Kết quả, 439 học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy phép lái xe miễn phí.

Đối với nhiều người dân, tấm giấy phép lái xe không chỉ là kết quả của một kỳ sát hạch. Đó còn là cơ hội để họ trang bị thêm kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông và tự tin hơn trên mỗi chặng đường.

Việc đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn cũng là một cách làm thiết thực, gắn công tác chuyên môn với công tác dân vận. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, chia sẻ với những khó khăn của nhân dân được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Người dân tham gia sát hạch giấy phép lái xe.

Đại tá Ninh Thị Minh Hoa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết, kết quả bước đầu của mô hình là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thể hiện sự chia sẻ, đồng hành của lực lượng Cảnh sát giao thông đối với những người dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Ghi nhận kết quả đạt được, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định tặng Bằng khen cho 3 cá nhân thuộc Công an tỉnh Gia Lai có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai mô hình đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất”.