Người dân khẩn trương bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng QL1A

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan tập trung hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2026 vừa được Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành.