Người dân khẩn trương bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng QL1A
Với chiều dài khoảng 36,3km, mặt cắt ngang rộng 90m, đi qua 18 xã, phường trên địa bàn thành phố, Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A là một trong những công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn đang được Hà Nội tập trung triển khai. Để bảo đảm tiến độ thực hiện, các địa phương đang khẩn trương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-dan-khan-truong-ban-giao-mat-bang-cho-du-an-mo-rong-ql1a-246261108111254858.htm