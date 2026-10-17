Người dân Iran đổ xô ra eo biển Hormuz vớt iPhone, nước hoa từ tàu đắm

Hàng trăm người trên những chiếc thuyền nhỏ và thuyền cứu hộ đang tìm kiếm iPhone, nước hoa Pháp cùng nhiều mặt hàng khác rơi xuống biển sau khi tàu container GFS Pride chìm hôm 14/10.

“Chúng tôi đang tập trung và tiến về eo biển Hormuz. Chúng tôi nghe nói có một tàu container bị chìm, nên sẽ đi thu thập iPhone và nước hoa”, một người đàn ông nói trong video được đăng tải trên mạng.

Singapore, quốc gia đăng ký tàu GFS Pride, cho biết con tàu chìm sau khi xảy ra hỏa hoạn. Toàn bộ 21 thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn.

Trong khi đó, hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu đã đi vào tuyến đường “không được phép và nguy hiểm”, sau đó va phải thủy lôi. Vụ việc khiến con tàu bốc cháy và chìm cùng hơn 2.500 container hàng hóa.

iPhone và các hàng hóa khác nổi trên biển sau khi một tàu chở hàng mang theo hơn 2.500 container bị chìm gần eo Biển Hormuz. Nguồn: X/upuknews1

Các đoạn video cho thấy nhiều thuyền nhỏ di chuyển giữa những container nổi lưng chừng trên mặt nước. Những người trên thuyền kéo các kiện hàng lên, thậm chí có chiếc thuyền nhỏ đã cố gắng kéo theo một container vận chuyển cỡ lớn.

Hôm 16/10, Iran tuyên bố việc mở lại eo biển Hormuz phụ thuộc vào việc Mỹ rút lực lượng khỏi khu vực. Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, người phát ngôn quân đội Iran, cảnh báo Iran sẽ buộc quân đội Mỹ rời đi nếu không tự rút quân.

“Nếu Mỹ rời khỏi khu vực, eo biển Hormuz sẽ mở cửa, an ninh tập thể sẽ được thiết lập với sự tham gia của các quốc gia trong khu vực và nền kinh tế toàn cầu sẽ được cải thiện. Còn nếu họ không rời đi, chúng tôi sẽ trục xuất họ”, ông Akraminia nói.

Vị tướng này cáo buộc Mỹ gây ra tình trạng bất ổn ở phía đông eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi các chủ tàu sử dụng hành lang hàng hải do lực lượng vũ trang Iran chỉ định. Ông khẳng định những tàu đi theo tuyến đường này sẽ được bảo đảm an toàn.

Cùng ngày, hải quân Iran cho biết đã theo dõi một vụ cháy trên tàu chở dầu mà lực lượng này mô tả là “vi phạm” tại Vịnh Oman. Theo phía Iran, con tàu đã tắt hệ thống định vị và tìm cách đi qua một khu vực bị cấm.

Ở phía bên kia bán đảo Ả Rập, giao tranh tiếp tục diễn biến căng thẳng tại Yemen, gần một trong những tuyến vận tải biển quan trọng nhất thế giới. Lực lượng Houthi đang gia tăng sức ép quanh Taiz, thành phố lớn thứ ba của Yemen, đồng thời tiến công trên nhiều mặt trận.

Trong khi đó, liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu thông báo đã đánh chặn và phá hủy nhiều tên lửa đạn đạo cùng máy bay không người lái tại Riyadh và các khu vực khác.