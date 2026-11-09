Người dân Indonesia tìm nơi trú ẩn khi khói mù bao phủ Palangkaraya

Người dân sử dụng dịch vụ cấp oxy lưu động miễn phí tại Palangkaraya. Ảnh: ANTARA Kalteng

Tại Palangkaraya, thành phố khoảng 300.000 dân thuộc tỉnh Trung Kalimantan, khói từ các đám cháy ở vùng rừng xung quanh đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong nhiều tháng. Một số nhà thờ và công trình công cộng dành phòng cho các nhóm tình nguyện lắp máy lọc không khí, bố trí bình oxy và máy khí dung.

Vào những ngày khói dày, các điểm này tiếp nhận cả những người ngoài nhóm ưu tiên.

Các tình nguyện viên của tổ chức cộng đồng Ranu Welum thường xuyên đo và công bố nồng độ bụi mịn PM2.5 để người dân Palangkaraya theo dõi. Nồng độ đo được tại thành phố nhiều lần lên tới 300 microgam trên mét khối, tức gấp 20 lần mức 15 microgam trên mét khối mà Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị cho nồng độ trung bình trong 24 giờ.

Khói mù tái diễn hằng năm tại khu vực này. Một phần số vụ cháy bắt nguồn từ việc đốt đất để canh tác, trong đó có trồng cọ dầu. Năm nay, hiện tượng El Niño khiến thời tiết khô hơn thường lệ.

Riêng ngày 5-11, Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia ghi nhận 821 điểm nóng tại Trung Kalimantan, tăng 93% so với ngày trước đó.

Chính quyền Palangkaraya đã triển khai 5 đội sử dụng thiết bị bay không người lái, kết hợp với lực lượng tuần tra mặt đất để phát hiện sớm các đám cháy và ngăn hành vi cố ý đốt đất. Khói từ các đám cháy tại Indonesia cũng đã lan sang một số nước Đông Nam Á, trong đó có Singapore, Malaysia và Brunei.