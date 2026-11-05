Người dân Huế tự nguyện giao nộp cá thể Vạc hoa quý hiếm

Ngày 5/11, cơ quan chức năng phường Phú Xuân cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm thành phố Huế tiếp nhận một cá thể chim hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp.

Cá thể vạc hoa được người dân phường Phú Xuân, TP Huế giao nộp cho lực lượng chức năng.

Trước đó, ông Lê Hữu Dĩnh (trú tại số 189 đường Đào Duy Anh, phường Phú Xuân) phát hiện một cá thể chim hoang dã có dấu hiệu bị thương trong lúc di chuyển trên đường.

Nhận thấy đây là loài chim cần được bảo vệ, ông Dĩnh đã đưa về chăm sóc và chủ động thông báo cho cơ quan chức năng để bàn giao theo quy định.

Qua kiểm tra, đại diện Hạt Kiểm lâm bước đầu xác định cá thể chim trên là Vạc hoa (tên khoa học Gorsachius magnificus), thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Vạc hoa là chim hoang dã thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB.

Vạc hoa là loài chim thuộc họ Diệc, có đặc điểm nhận dạng nổi bật với phần đầu sẫm màu, hai bên cổ nâu hung đỏ và những dải lông trắng ở vùng sau mắt, hai bên tai.

Đây là loài chim quý hiếm, có giá trị bảo tồn cao và rất ít gặp trong tự nhiên. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể Vạc hoa vẫn còn vết thương ở phần cánh.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng sẽ chuyển giao cá thể chim về Vườn quốc gia Bạch Mã để chăm sóc, theo dõi và điều trị vết thương. Khi sức khỏe ổn định, cá thể này sẽ được xem xét tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.