Ngày 27-11, ông Đồng Sỹ Toàn- Chủ tịch UBND phường Kim Long, TP Huế cho biết, địa phương vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Cá thể tê tê Java thuộc nhóm IB.

Trước đó, ngày 26-11, Hạt Kiểm lâm Khu vực Trung tâm phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Kim Long tiếp nhận một cá thể tê tê Java thuộc nhóm IB do ông Đặng Văn Dũng, trú tại Tổ dân phố Long Hồ, phường Kim Long giao nộp.

Theo thông tin ban đầu, ông Dũng phát hiện cá thể tê tê này tại khu vực ven sông Hương. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, ông đã chủ động bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định, hướng đến việc thả về môi trường tự nhiên.

Tê tê Java là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt. Các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển và buôn bán trái phép loài động vật này đều bị nghiêm cấm.

Việc người dân tự nguyện giao nộp cá thể tê tê Java không chỉ góp phần bảo vệ động vật hoang dã mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.