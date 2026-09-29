Người dân Huế giao nộp rùa đất Sê-pôn quý hiếm nặng 1,1kg

Một chú rùa đất Sê-pôn nặng khoảng 1,1kg vừa được người dân ở Huế tự nguyện giao nộp, sau khi được kiểm tra sức khỏe đã được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để làm thủ tục tái thả về tự nhiên.

Theo thông tin từ Bệnh viện Thú y MB Vet (TP. Huế), chú rùa được một người dân phát hiện trong lúc đi làm vườn. Nhận biết đây là động vật hoang dã, người dân đã chủ động đưa tới cơ sở thú y để kiểm tra sức khỏe trước khi bàn giao cho cơ quan chức năng.

Chú rùa có trọng lượng khoảng 1,1kg, mai màu nâu đen. Qua kiểm tra tổng quát, các bác sĩ thú y đánh giá rùa có sức khỏe ổn định, khả năng vận động bình thường, chỉ ghi nhận một số vết trầy xước ngoài mai và không có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng.

Sau khi hoàn tất kiểm tra ban đầu, MB Vet đã phối hợp bàn giao chú rùa cho lực lượng kiểm lâm để thực hiện các thủ tục cần thiết, đưa rùa trở lại môi trường tự nhiên.

Bệnh viện Thú y MB Vet đã phối hợp bàn giao chú rùa cho lực lượng kiểm lâm để thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: TCB

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã thay vì giữ lại nuôi nhốt được xem là hành động thiết thực góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.

Rùa đất Sê-pôn có tên khoa học Cyclemys oldhamii, thuộc họ Rùa đầm (Geoemydidae). Đây là loài rùa phân bố ở một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Theo các tài liệu bảo tồn cập nhật, loài này hiện được xếp Nguy cấp (EN) trong Danh lục Đỏ IUCN.

Tại Việt Nam, rùa đất Sê-pôn cũng được xếp mức Nguy cấp (EN) trong Sách Đỏ Việt Nam. Loài này hiện thuộc Nhóm IIB trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm Thông tư 85/2025/TT-BNNMT và thuộc Phụ lục II Công ước CITES.

Tình trạng trên cho thấy rùa đất Sê-pôn là một trong những loài rùa bản địa đang chịu áp lực bảo tồn đáng kể. Các nghiên cứu về rùa ở Việt Nam ghi nhận tình trạng suy giảm của nhiều loài rùa do mất sinh cảnh và hoạt động khai thác, thu gom phục vụ buôn bán, nuôi làm cảnh. Rùa đất Sê-pôn cũng được ghi nhận tại một số khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam.

Đặc biệt, một thông tin cập nhật về đa dạng sinh học công bố tháng 9/2026 cho biết rùa đất Sê-pôn là một trong những loài có nguy cơ cao được bổ sung vào danh mục của Vườn quốc gia Chư Mom Ray; loài này được xác định ở mức Nguy cấp trong cả Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục Đỏ IUCN.

Vì vậy, mỗi cá thể rùa đất Sê-pôn được cứu hộ, giao nộp và đưa trở lại môi trường phù hợp đều có ý nghĩa đối với công tác bảo tồn quần thể loài trong tự nhiên.

Theo khuyến cáo từ cơ sở thú y, khi phát hiện động vật hoang dã, người dân không nên tự ý nuôi giữ hoặc mua bán mà nên liên hệ lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương hoặc đơn vị cứu hộ để được hướng dẫn.

Trường hợp động vật bị thương hoặc đi lạc vào khu dân cư, người dân cần giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tác động và tránh tự ý xử lý nếu không có chuyên môn.

Từ một lần đi làm vườn, người dân Huế đã giúp một chú rùa quý có thêm cơ hội trở về với môi trường tự nhiên. Một hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn đối với việc giữ lại những loài động vật đang ngày càng ít gặp trong tự nhiên.