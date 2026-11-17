Vụ việc xảy ra vào tối ngày 13/11, tại tiểu khu Nam Hak, huyện Khiri Rat Nikhom, Thái Lan.

Các nhân chứng cho biết con voi đã đuổi dân làng khỏi chiếc xe đang đậu, khiến họ tản ra nhiều hướng khác nhau. Sau đó, nó dùng vòi lật úp chiếc xe bán tải, trước khi giẫm tử vong bà Boonnom, 71 tuổi.

Một nhân chứng cho biết bà Boonnom đã già và không thể chạy trốn. Trong lúc hoảng loạn, bà đã vấp ngã, tạo cơ hội cho con voi tấn công.

Con voi sau đó tấn công ông Somsak, 55 tuổi, đang làm việc tại một đồn điền cọ dầu gần đó, trước khi bỏ chạy vào rừng. Nạn nhân sau đó tử vong.

Ảnh chụp màn hình. (Clip:X/@AGiggle)

Các quan chức đã tiến hành tìm kiếm con vật. Nó được tìm thấy trong vườn sầu riêng. Các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã đã sử dụng phi tiêu gây mê để làm dịu nó, sau đó khống chế bằng dây thừng và xích.

Con voi sau đó được trả lại cho chủ nhân của nó.

Theo các báo cáo, chủ sở hữu đã hỗ trợ các gia đình nạn nhân và người thân của nạn nhân.

Con voi đực, ít nhất 20 tuổi, được nuôi trong một cộng đồng gần đó. Khoảng 3 tháng trước, nó bắt đầu có dấu hiệu của thời kỳ động dục, một trạng thái giao phối với sự hung hăng tăng cao. Con vật khổng lồ bị buộc vào một cột cách hiện trường khoảng 500 mét.

Nó đã thoát ra ngoài và tấn công người.