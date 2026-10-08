Người dân hoan nghênh và cảm ơn Công an TPHCM triệt phá được dây 'vỗ béo' heo bằng chất cấm quy mô đặc biệt lớn

Quyết tâm triệt phá

Để qua mặt cơ quan chức năng, trước khi xuất bán heo ra thị trường, các đối tượng sẽ ngưng sử dụng salbutamol khoảng 10 ngày rồi mới xuất bán và cho heo uống thuốc giải độc gan hoặc cho uống thuốc điện giải Bio, mục đích khi lực lượng chức năng xét nghiệm heo sẽ âm tính với salbutamol. Để triệt phá đường dây trên, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM đã thành lập chuyên án, ròng rã theo dõi và "cất lưới" khi những kẻ bất lương không kịp trở tay.

Thời gian qua, các hành vi vi phạm quy định sử dụng chất cấm trong chăn nuôi thuộc nhóm Beta-agonist (phổ biến nhất là chất salbutamol) tại các cơ sở nuôi heo vỗ béo có diễn biến phức tạp. Đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe Nhân dân, tác động đến hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thú y và an toàn thực phẩm.

Thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an TPHCM và chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuyên đề để đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trong giết mổ động vật nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe người dân; trong đó chú trọng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý.

Các đối tượng trong vụ án: Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo, Nguyễn Thị Anh, Đồng Thị Bẩy, Nguyễn Thanh Tín, Nguyễn Văn Huy, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Thị Trinh Nữ, Võ Quốc sơn

Thực hiện Kế hoạch, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố, các Phòng nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM và Công an cấp xã tập trung rà soát các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; các cá nhân, tổ chức thường xuyên vận chuyển động vật đến giết mổ tại các cơ sở giết mổ, có nguy cơ sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, động vật bệnh - chết...; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và các cơ sở, trang trại chăn nuôi đang hoạt động trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, cùng sự phối hợp chặt chẽ của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM phát hiện đường dây nuôi nhốt, tiêu thụ heo sử dụng chất cấm trong chăn nuôi với quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều cơ sở, đối tượng, hoạt động ở nhiều tỉnh thành, trong đó các đối tượng lấy TPHCM là địa bàn tiêu thụ. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh làm rõ.

Cuối tháng 7/2026, Công an TPHCM phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố tiến hành kiểm tra 3 xe tải BS: 60K-955.48, 64H-051.07, 60K-548.15 có chủ hàng là Nguyễn Văn Hiệu (SN 1985), Phạm Văn Hùng (SN 1976, đều ngụ Đồng Nai). Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện các phương tiện trên vận chuyển 280 con heo thịt dương tính với chất cấm salbutamol, trong đó có 80 con heo thịt dương tính thêm với vi-rút dịch tả heo Châu Phi.

Lấy mẫu heo để phân tích

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 14 địa điểm là các trang trại, nơi ở của các đối tượng tại TP.Đồng Nai có liên quan đến sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Qua đó phát hiện tại cơ sở thu gom Lan Hương, phường Trị An; trại chăn nuôi Ngô Thị Lan Hương 1, phường Trị An; trại chăn nuôi Nguyễn Văn Huy, phường Dầu Giây; trại chăn nuôi Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo, phường Dầu Giây; trại chăn nuôi Võ Văn Huỳnh, xã Hưng Thịnh; trại chăn nuôi Nguyễn Văn Hải, xã Hưng Thịnh; trại chăn nuôi Trần Hữu Dũng, xã Bàu Hàm, đang nuôi nhốt 3.909 con heo (hơn 500 tấn) dương tính với chất cấm sabultamol (số heo này đã được các cơ quan chức năng xử lý, tiêu hủy sau khi phát hiện).

Đường đi của chất cấm

Quá trình xác minh, cơ quan Công an làm rõ nguồn gốc số chất salbutamol trong vụ án do Nguyễn Thị Trinh Nữ (SN 1989, trú Vĩnh Long) cung cấp. Khoảng giữa năm 2025, Nữ giới thiệu loại cám có tác dụng làm heo đẹp hơn, thịt heo săn chắc, tạo nạc nhiều hơn được lấy từ Thái Lan, Campuchia với giá 375.000 đồng/kg. Từ đây, Nữ bán cho các đối tượng loại này với số lượng lớn để về chăn nuôi heo vỗ béo tại một số trang trại

Chất tạo nạc sẽ được phối trộn với thức ăn chăn nuôi theo tỷ lệ 100 gram chất tạo nạc (salbutamol) trộn cùng 300kg cám, sử dụng một lần cho 100 con heo ăn. Trung bình, mỗi đợt nuôi heo vỗ 100 con heo sẽ sử dụng hết khoảng 3kg chất tạo nạc. Các hộ chăn nuôi heo sẽ mua các lô hàng là heo hơi (heo thịt) có khối lượng trung bình 100kg - 110kg để nuôi đến khoảng 130 - 140kg trong khoảng 30 ngày sau đó bán ra thị trường, thu lợi bất chính.

Các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra xe vận chuyển heo

Để che giấu hành vi phạm tội, trước khi xuất bán heo ra thị trường đến các lò mổ để giết thịt, các đối tượng sẽ ngưng sử dụng chất tạo nạc (salbutamol) khoảng 10 ngày trước khi xuất bán và cho heo uống thuốc giải độc gan hoặc cho uống thuốc điện giải Bio, mục đích khi lực lượng chức năng xét nghiệm heo sẽ âm tính với chất tạo nạc. Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thu giữ hơn 1.000kg chấm cấm (salbutamol). Số lượng chất cấm này sẽ được phối trộn thành hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi để sử dụng nuôi heo vỗ béo.

Trong vụ án trên, bên cạnh các đối tượng chính, để đưa heo nhiễm chất cấm ra thị trường tiêu thụ, còn có sự giúp sức của một số đối tượng là cán bộ kiểm dịch viên động vật. Võ Quốc Sơn (là kiểm dịch viên động vật thuộc Trạm chăn nuôi thủy sản khu vực 2, Trung tâm kiểm dịch và chẩn đoán xét nghiệm thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP.Đồng Nai) đã có hành vi nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu để ký xác nhận kiểm dịch, giúp Hiệu được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh sai quy trình.

Hiện trường vụ việc

Chất cấm dùng để nuôi heo

Sơn không kiểm tra thực tế mà cấp sẵn Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh đến địa điểm lán trại chăn nuôi kèm niêm chì để Hiệu tự tiến hành niêm phong lô hàng. Bằng thủ đoạn trên, heo nhiễm chất cấm được đưa về các lò mổ trên địa bàn các tỉnh để giết mổ rồi đưa ra thị trường. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn giả mạo giấy thông tin nguồn gốc động vật trên địa bàn TPHCM để không cần phải có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật liên tỉnh, qua đó vận chuyển heo từ Đồng Nai lên giết mổ tại các lò mổ trên địa bàn TPHCM.

Với các thủ đoạn nêu trên, mỗi ngày hàng trăm tấn heo nhiễm chất cấm được đưa ra thị trường TPHCM tiêu thụ (chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị...), điểm đến là các bếp ăn của các gia đình, trường học, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp... gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.

Tiêu hủy heo được nuôi bằng chất cấm

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến 4 tội danh: "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", "buôn bán hàng cấm", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ" quy định tại Điều 317, 190, 354, 364 Bộ luật Hình sự; quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bắt bị can để tạm giam 9 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo (SN 1989), Nguyễn Thị Anh (SN 1985), Đồng Thị Bẩy (SN 1979), Nguyễn Văn Huy (SN 1975), Phạm Văn Hùng (SN 1976) và Nguyễn Thanh Tín (SN 1981) về tội "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm"; Nguyễn Thị Trinh Nữ bị khởi tố về tội "buôn bán hàng cấm"; Võ Quốc Sơn (SN 1989) bị khởi tố tội "nhận hối lộ". Ngoài ra, Nguyễn Văn Hiệu còn bị khởi tố thêm tội danh "đưa hối lộ";

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 01/2026, bằng những thủ đoạn trên, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn thịt heo có sử dụng chất cấm tạo nạc ra thị trường tiêu thụ, ước tính trên 600 tỷ đồng, thu lợi nhiều tỷ đồng. Số heo trên được tiêu thụ tại TPHCM và một số tỉnh, thành phía Nam. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, bảo đảm làm rõ toàn bộ đường dây, các đối tượng liên quan, đối tượng tiêu thụ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "xử lý triệt để, tận gốc".

Công an TPHCM khuyến cáo, cấm các cơ sở chăn nuôi sử dụng chất tạo nạc để vỗ béo heo; không mua, bán, sử dụng hoặc lưu giữ các loại thuốc, hóa chất, chất bổ sung không rõ nguồn gốc hoặc được quảng cáo có tác dụng "siêu nạc", "tăng trọng nhanh", "rút ngắn thời gian nuôi". Các cơ sở giết mổ, thu mua cần kiểm soát nguồn gốc heo, tăng cường lấy mẫu giám sát tồn dư chất cấm, không đưa heo nghi sử dụng chất cấm vào giết mổ, tiêu thụ khi chưa có kết quả làm rõ nguồn gốc. Mọi hành vi vi phạm, tiếp tay sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (64 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc - Trưởng ban Quản lý tòa nhà Mỹ Vinh, phường Xuân Hòa): Tôi cũng từng nghe vài thông tin về việc có những người chăn nuôi hám lợi, sử dụng chất cấm để heo tăng trọng nhanh, thịt nạc nhiều, nhưng đến khi đọc báo về việc Công an TPHCM triệt phá đường dây nuôi heo bằng chất cấm mà các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 10.000 tấn heo "bẩn" thì tôi rất bàng hoàng. Thịt heo là món ăn hàng ngày trên mâm cơm của các gia đình, bữa cơm của công nhân, bữa cơm của học sinh bán trú... Trong số hơn 10.000 tấn thịt heo nhiễm chất tạo nạc bán ra thị trường suốt bao tháng qua, ai dám chắc bản thân hay người nhà mình chưa từng ăn phải. Tôi có cảm giác như sức khỏe của nhiều gia đình bị đem ra đánh cược chỉ vì lòng tham của một nhóm người. Xót xa hơn nữa là không chỉ người kinh doanh bị mờ mắt vì lợi nhuận, mà còn cả cán bộ kiểm dịch tiếp tay, ký khống giấy tờ để thịt heo nhiễm độc lọt vào bàn ăn người dân. Người tiêu dùng bình thường đi chợ chỉ biết tin vào con dấu, vào sự kiểm soát của Nhà nước, chứ mắt thường làm sao phân biệt nổi thịt nào dính salbutamol, thịt nào là thịt sạch. Tôi rất hoan nghênh và cảm ơn Công an TPHCM cùng các đơn vị chức năng đã kịp thời phanh phui, chặn đứng đường dây này. Là một người nội trợ, tôi tha thiết mong pháp luật phải xử lý thật nghiêm những kẻ buôn bán chất độc hại và cả những cán bộ thoái hóa, biến chất tiếp tay cho họ. Tôi cũng mong các cơ quan ban ngành cần siết chặt hơn nữa khâu kiểm dịch tại lò mổ, chợ đầu mối, kiểm tra cả những siêu thị lớn để người dân yên tâm trong tiêu dùng. Ông Nguyễn Văn Đức (52 tuổi, ngụ phường Dĩ An): Triệt phá được đường dây chăn nuôi, giết mổ heo "bẩn" lớn như thế thể hiện sự kiên quyết của Công an TPHCM trong cuộc chiến với thực phẩm "bẩn". Là người làm trong ngành thực phẩm, tôi biết chất salbutamol hay các chất tạo nạc họ Beta-agonist từ lâu đã bị cấm tuyệt đối trong chăn nuôi vì tác hại của nó tích tụ lên tim mạch, huyết áp của người tiêu dùng là khôn lường. Những kẻ chăn nuôi, buôn bán này không thể nói là vô tình bởi họ biết rõ đó là chất độc, nằm trong danh mục cấm nhưng vẫn cố tình dùng để rút ngắn thời gian nuôi, tăng tỷ lệ nạc, kiếm lời bất chính. Hành vi này không khác gì đầu độc chính đồng bào mình. Đáng trách hơn nữa là lỗ hổng từ khâu kiểm soát cơ sở. Để một khối lượng heo khổng lồ đưa ra thị trường trót lọt suốt thời gian dài, rõ ràng có sự buông lỏng quản lý, thậm chí là tiêu cực, tiếp tay từ những người có trách nhiệm kiểm dịch. Một con dấu kiểm dịch đóng khống là hàng ngàn gia đình phải gánh chịu rủi ro bệnh tật. Tôi kiến nghị cơ quan chức năng cần xử lý thật nghiêm minh, không có vùng cấm. Ngoài ra, cần rà soát lại quy trình giám sát tại các trạm kiểm dịch động vật liên tỉnh và lò mổ tập trung, tăng cường kiểm tra đột xuất, lấy mẫu xét nghiệm độc lập thay vì chỉ dựa vào giấy tờ sổ sách. Người dân Thành phố luôn tin tưởng vào sự vào cuộc của chính quyền, nhưng niềm tin đó cần được củng cố bằng sự minh bạch và một hàng rào an toàn thực phẩm thực sự vững chắc từ gốc tới ngọn. Chị Trương Thị Ninh (40 Tuổi, tiểu thương bán thịt heo tại chợ Đo Đạc, phường An Khánh): Tôi bán hàng của công ty lớn mấy chục năm nay, nhưng từ hôm báo chí đăng tin về việc Công an TPHCM phá đường dây nuôi heo sử dụng chất tạo nạc, người dân vẫn có những e dè với mặt hàng thịt heo. Lượng thịt mấy ngày nay tôi bán không được nhiều như trước. Tụi tôi làm ăn chân chính mà bị vạ lây cũng bực mình lắm. Tôi nghĩ cơ quan chức năng cần siết chặt hơn nữa từ khâu chăn nuôi, giết mổ tới phân phối mặt hàng thịt heo ra thị trường. Thực tế, ở chợ vẫn có những hộ kinh doanh vì hám lợi sẵn sàng mua thịt nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng về bán. Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới người tiêu dùng mà liên lụy tới những tiểu thương làm ăn chân chính bởi thịt không nguồn gốc thường có giá thành rẻ hơn những công ty lớn. Khi họ bán rẻ tạo ra cạnh tranh không lành mạnh với những người làm ăn đàng hoàng, nhập thịt từ nguồn bảo đảm chất lượng. Tôi mong Công an TPHCM tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra, giám sát thị trường, lôi hết những kẻ làm ăn bất chính ra ánh sáng, công khai danh tính trang trại và lò mổ gian lận để người dân biết.