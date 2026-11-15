Người dân Hòa Bình đoàn kết xây dựng khu dân cư văn minh

Diện mạo tổ dân phố Hòa Bình, phường Mộc Châu ngày càng văn minh, sạch đẹp

Tổ dân phố Hòa Bình, phường Mộc Châu có 340 hộ dân thuộc 6 dân tộc cùng sinh sống, năm 2026, Ban Công tác Mặt trận tổ phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, giúp nhau phát triển kinh tế. Thông qua các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, các hộ dân hỗ trợ nhau trong sản xuất, chủ động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp; Thu nhập bình quân đạt 6,7 triệu đồng/người/tháng, tỷ lệ hộ khá đạt 75%, tổ dân phố hiện không có hộ nghèo. Hưởng ứng phong trào xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, nhân dân đã tổ chức 15 buổi ra quân vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh và tự nguyện đóng góp kinh phí lắp 162 đèn LED trên tuyến đường Trần Huy Liệu với tổng kinh phí trên 110 triệu đồng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.

Các đại biểu tham dự ngày hội

Tổ dân phố duy trì 5 đội văn nghệ và 2 đội bóng chuyền, tạo điều kiện để bà con giao lưu, gắn kết. Các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm. Trong năm, tổ dân phố đã thăm hỏi, động viên 38 hộ, tổ chức chúc thọ 17 người cao tuổi. Nhân dịp 27/7, tổ dân phố và các đoàn thể đã tặng quà 9 gia đình thương binh, liệt sĩ, với tổng trị giá 4,5 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Thành Công phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, biểu dương những kết quả cán bộ và nhân dân tổ dân phố Hòa Bình đạt được trong phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng khu dân cư văn minh. Đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tổ dân phố tiếp tục vận động nhân dân thi đua lao động, sản xuất, phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Duy trì hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng, khuyến khích thế hệ trẻ học và biểu diễn các làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống. Đồng thời, duy trì vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, giữ gìn từng tuyến đường, ngõ phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm người có công, người cao tuổi và các hộ gặp khó khăn. Bằng những việc làm thiết thực ở khu dân cư, mỗi hộ dân góp phần xây dựng phường Mộc Châu ngày càng văn minh, phát triển./.

Đồng chí Nguyễn Thành Công trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho tổ dân phố Hòa Bình

Lãnh đạo phường Mộc Châu tặng quà cho tổ dân phố Hòa Bình