Người dân hiến hơn 15.000m² đất, góp hàng tỷ đồng làm đường ở Bắc Ninh

Hiến hàng chục nghìn m2 đất, đóng góp hàng tỷ đồng

Những ngày cuối tháng 10, tại tổ dân phố Vân Sơn, phường Hiệp Hòa, thành phố Bắc Ninh không khí trở nên nhộn nhịp khi nhiều tuyến đường quanh thôn đang được khẩn trương xây dựng.

Nhiều tuyến đường tại tổ dân phố Vân Sơn, phường Hiệp Hòa, thành phố Bắc Ninh đang được xây dựng nhờ sự chung tay của Nhà nước và nhân dân.

"Theo Nghị quyết 15 của HĐND, địa phương chúng tôi được ngân sách thành phố hỗ trợ 75% kinh phí mua vật liệu xây dựng để làm đường. Số còn lại phường Hiệp Hòa hỗ trợ cùng với sự đóng góp của nhân dân trong tổ dân phố, đến nay chúng tôi đã và đang thực hiện đổ bê tông 4 tuyến đường. Dự kiến trong năm nay 11 con đường trong tổ dân phố sẽ được nâng cấp, mở rộng", ông Trương Đức Thủy, tổ phó tổ dân phố Vân Sơn nói.

Ông Thủy cho biết, không chỉ đóng góp bằng tiền, nhiều gia đình tại tổ dân phố Vân Sơn đã hiến hàng chục m2 đất ở và hàng trăm m2 đất nông nghiệp.

"Không khí của phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm diễn ra rất sôi nổi, không chỉ đóng góp công sức, tiền bạc, nhiều hộ dân đã hiến đất ở, đất nông nghiệp để đường được rộng và khang trang hơn", ông Thủy thông tin.

Bà Trương Thị Vân (78 tuổi, trú tại tổ dân phố Vân Sơn) phấn khởi khi con đường rộng 3,5m vừa được đổ bê tông thay thế đường đất rộng 1,5m chạy qua nhà mình.

Bà Trương Thị Vân (78 tuổi, trú tại Tổ dân phố Vân Sơn) bày tỏ sự vui mừng khi con đường dài hơn 200m đi qua nhà bà vừa được đổ bê tông rộng 3,5m từ nguồn hỗ trợ của thành phố, phường và nhân dân chung sức.

"Trước đây đường chỉ rộng 1,5m chưa được cứng hóa, trời mưa đi thì trơn trượt, xe đạp, xe máy tránh nhau còn khó. Nhưng giờ đây khi có sự chung tay của Nhà nước và nhân dân đường đã được mở rộng thành 3,5m, được đổ bê tông phẳng lì đi lại thuận tiện. Tất cả các hộ dân chúng tôi đều rất vui mừng, phấn khởi", bà Vân nói.

Ông Hoàng Tiến Hùng, Phó chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa, thành phố Bắc Ninh cho biết, sau khi Nghị quyết số 15/2026 của HĐND thành phố Bắc Ninh có hiệu lực từ tháng 8, địa phương này đã bắt tay ngay vào thực hiện.

"Với sự khẩn trương, nghiêm túc đến nay sau hơn 2 tháng Nghị quyết số 15 có hiệu lực chúng tôi đã và đang thực hiện thi công đồng loạt 6 tuyến giao thông ở các thôn. Trong năm 2026 này, dự kiến phường sẽ thực hiện 77 tuyến đường, tại 17 tổ dân phố với chiều dài hơn 23km", ông Hùng nói.

Phó chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa cho hay, việc triển khai Nghị quyết 15 nhận được sự quan tâm, đồng thuận cao của đại bộ phận nhân dân.

"Hiện nay toàn phường có trên 600 hộ dân tự nguyện hiến đất với diện tích hơn 15.000m2 và dự kiến nhân dân sẽ đóng góp hơn 3,2 tỷ đồng để cùng nhà nước làm đường", ông Hùng thông tin.

Đi tắt đón đầu

Tại xã Tân Yên (thành phố Bắc Ninh), dù quá trình lựa chọn nhà cung cấp vật liệu bê tông đang diễn ra nhưng nhiều thôn nhân dân đã đóng góp tiền, hiến đất, làm mặt bằng, sẵn sàng làm đường khi có vật liệu.

Ông Trần Văn Bạn, Trưởng thôn Hữu Mục (xã Tân Yên, thành phố Bắc Ninh) bên cạnh con đường đã được tôn nền mở rộng chờ bê tông đổ mặt.

Ông Trần Văn Bạn, Trưởng thôn Hữu Mục (xã Tân Yên) cho biết, địa phương đăng ký làm 3 tuyến đường với chiều dài gần 2km.

"Đến nay nhân dân thôn đã đóng góp được 230 triệu đồng, hiến hơn 1.300m2 đất ở và đất nông nghiệp, cùng với đó là hàng nghìn m3 đất đá để làm nền đường. Hiện nay mặt đường cơ bản đã xong, chờ khi nào xã duyệt xong nhà thầu cung cấp bê tông là nhân dân bắt tay vào làm mặt đường ngay", ông Mục thông tin.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Tân Yên cho biết, thời gian còn lại của năm 2026 địa phương sẽ tập trung làm những tuyến đường rộng trên 5,5m.

"Dự kiến sẽ có 27 tuyến với 16km sẽ được nâng cấp, cải tạo theo Nghị quyết số 15/2026 của HĐND thành phố Bắc Ninh. Thành phố hỗ trợ 75% tiền vật liệu, số còn lại sẽ là xã và nhân dân đóng góp để cùng làm. Đến nay nhiều thôn đã đăng ký để làm đường, đặc biệt là có thôn đến nay đã làm xong nền chờ xã lựa chọn nhà thầu bê tông sẽ đổ đường ngay", ông Tuấn nói.

Còn tại xã Nhã Nam (thành phố Bắc Ninh), trong năm 2026 cũng triển khai làm 7 tuyến tại 8 thôn với chiều dài gần 6km.

"Chúng tôi đã lập hồ sơ để thực hiện dự án, đến nay nhiều thôn trong xã nhân dân hưởng ứng phong trào này. Dự kiến chúng tôi sẽ làm trước các tuyến rộng trên 5,5m trong năm 2026, sang năm 2027 và các năm tiếp theo sẽ làm các tuyến còn lại", ông Lương Văn Mùi, Trưởng phòng Kinh tế xã Nhã Nam cho hay.

Nghị quyết số 15/2026 của HĐND thành phố Bắc Ninh, về chính sách hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách giai đoạn 2026 - 2030 có hiệu lực từ 1/8/2026.

Theo rà soát, hệ thống đường xã, đường thôn, ngõ, ngách toàn thành phố Bắc Ninh có tổng chiều dài hơn 14.500km. Trong đó, còn 87km đường xã, hơn 1.400km đường thôn và 37km đường ngõ, ngách chưa được cứng hóa; khoảng 1.970km đường đã hư hỏng, xuống cấp, cần được cải tạo, nâng cấp. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu cứng hóa, cải tạo, nâng cấp khoảng hơn 4.000km đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách tại 99 xã, phường. Tổng nhu cầu kinh phí dự kiến khoảng hơn 12.600 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 8.880 tỷ đồng

Theo Sở Xây dựng thành phố Bắc Ninh, đối với các xã, phường, thôn, tổ dân phố thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và địa bàn đặc biệt khó khăn theo quy định, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua xi măng, cát, đá, sỏi hoặc giá trị tương đương để mua bê tông thương phẩm thi công mặt đường.

Các địa phương còn lại được ngân sách tỉnh hỗ trợ 75% kinh phí mua vật liệu hoặc bê tông thương phẩm.

Phần kinh phí còn lại được bố trí từ ngân sách cấp xã, nguồn xã hội hóa, sự đóng góp tự nguyện của nhân dân và các nguồn hợp pháp khác.

Về tiêu chuẩn kỹ thuật, đường xã, đường phố, đường trục thôn và liên thôn phải có mặt đường rộng tối thiểu 5,5 m, sử dụng bê tông xi măng mác 300. Đường ngõ, ngách và các tuyến đường thôn còn lại có mặt đường rộng từ 3,5 - 5m, sử dụng bê tông xi măng mác 250.