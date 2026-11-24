Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và đơn vị liên quan thực hiện.

Mặc dù 15h BTC mới mở cửa check in, nhưng từ 13h, đông đảo người dân đã đổ về Sân vận động quốc gia Mỹ Đình để tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”.

Dòng người nối dài tại khu vực cổng vào, ai cũng háo hức chờ đợi khoảnh khắc được hòa mình vào đêm nghệ thuật.

Dù số lượng khá đông, nhưng khán giả xếp hàng ngay ngắn, trật tự.

Người dân hào hứng, lưu lại khoảnh khắc trước khi vào bên trong sân khấu.

Người dân lần lượt tiến qua khu vực kiểm soát vé, bảo đảm việc đón tiếp diễn ra thuận lợi.

Dòng người tiếp tục nối nhau tiến vào các khu vực khán đài, sẵn sàng thưởng thức chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, quy mô lớn.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” là chương trình nghệ thuật đặc biệt, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ cùng các lực lượng biểu diễn.

Chương trình hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật tôn vinh bản sắc văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Sự háo hức của đông đảo khán giả góp phần tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ khai màn.