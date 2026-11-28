Người dân hào hứng xem triển lãm Quy hoạch TPHCM tầm nhìn 100 năm
Những ngày qua, đông đảo người dân đến tham quan, tìm hiểu triển lãm Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm tại Trung tâm Triển lãm quy hoạch TPHCM (phường An Khánh).
Triển lãm mở cửa phục vụ người dân và doanh nghiệp trong một tháng, từ ngày 23/11, với không gian trưng bày được bố trí qua 4 tầng.
Cụ thể, tầng 1 trình chiếu 26 bản vẽ, sơ đồ và hình ảnh về quy hoạch tổng thể thành phố. Tầng 2 giới thiệu lịch sử phát triển đô thị, bản đồ quy hoạch các địa phương và các nghị quyết của Bộ Chính trị.
Tầng 3 bố trí khu vực tương tác, hỗ trợ tra cứu thông tin về 168 đơn vị hành chính và các dự án tiêu biểu. Tầng 4 là không gian tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-hao-hung-xem-trien-lam-quy-hoach-tphcm-tam-nhin-100-nam-2579539.html