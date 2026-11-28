Triển lãm mở cửa phục vụ người dân và doanh nghiệp trong một tháng, từ ngày 23/11, với không gian trưng bày được bố trí qua 4 tầng.

Cụ thể, tầng 1 trình chiếu 26 bản vẽ, sơ đồ và hình ảnh về quy hoạch tổng thể thành phố. Tầng 2 giới thiệu lịch sử phát triển đô thị, bản đồ quy hoạch các địa phương và các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tầng 3 bố trí khu vực tương tác, hỗ trợ tra cứu thông tin về 168 đơn vị hành chính và các dự án tiêu biểu. Tầng 4 là không gian tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề.