Người dân hào hứng trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày 4/10, tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội), Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an TP Hà Nội tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH, thu hút người dân và du khách tham gia.

Người dân được trực tiếp trải nghiệm xe thang 32 m, xe chữa cháy và xe CNCH đặc chủng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô.

Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2026).

Nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH được đưa đến khu vực bờ Hồ để người dân trực tiếp tham quan, tìm hiểu. Tại đây, người dân được giới thiệu về xe thang, xe chữa cháy, xe CNCH, các trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng và robot chữa cháy.

Robot chữa cháy chuyên dụng được giới thiệu tại chương trình.

Người dân được trực tiếp trải nghiệm xe thang 32 m, xe chữa cháy và xe CNCH đặc chủng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô.

Chương trình còn tổ chức nhiều nội dung thực hành như: chữa cháy bằng mô hình thực tế ảo; di chuyển thoát nạn trong môi trường nhiều khói; phun nước chữa cháy vào hộp tiêu điểm; sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy do rò rỉ khí gas; thoát nạn bằng xe thang, máy leo dây của xe CNCH và thực hành đội hình chữa cháy 4x25 m.

Nhiều phụ huynh, học sinh hào hứng tham gia các tình huống thực hành chữa cháy và CNCH.

Người dân thực hành kỹ năng sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy do rò rỉ khí gas.

Học sinh thực hành kỹ năng sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy do rò rỉ khí gas.

Nhiều học sinh cũng hào hứng tham gia các tình huống thực hành chữa cháy và CNCH. Qua các hoạt động thực hành, người dân và các em học sinh đã được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng bình chữa cháy, vòi phun nước và xử lý khi xảy ra sự cố cháy, nổ; đồng thời nâng cao sự tự tin, tránh tâm lý hoảng sợ, lúng túng khi đối mặt với các tình huống thực tế.

Thông qua việc trực tiếp quan sát, thực hành và xử lý các tình huống giả định, chương trình giúp người dân làm quen với các phương tiện PCCC và CNCH, chủ động phòng ngừa, bình tĩnh xử lý khi xảy ra cháy, nổ và các tình huống khẩn cấp.