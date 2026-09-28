Người dân hào hứng chờ phố đi bộ Thành Thái

Với vị trí nằm giữa khu vực tập trung đông người trẻ, tuyến phố đi bộ được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn mới của thanh niên Thủ đô.

Thêm một điểm hẹn cho Gen Z

Thông tin Hà Nội triển khai thí điểm Không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ Thành Thái đang nhận được sự quan tâm, đặc biệt của giới trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Cầu Giấy.

Không chỉ đơn thuần là một tuyến đường dành cho người đi bộ, phố Thành Thái được định hướng trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đa chức năng, nơi người dân và du khách có thể vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, khám phá ẩm thực, mua sắm và trải nghiệm công nghệ.

Đây cũng là những yếu tố khiến không gian này được kỳ vọng có sức hút với giới trẻ.

Hội nghị triển khai Đề án thí điểm tổ chức Không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ Thành Thái của phường Cầu Giấy tổ chức. Ảnh: Phòng VHXH phường.

“Cầu Giấy có rất đông sinh viên, người trẻ sinh sống nên nhu cầu về những không gian để đi dạo, gặp gỡ bạn bè, vui chơi và trải nghiệm văn hóa vào buổi tối ngày càng lớn. Nếu phố đi bộ Thành Thái có thêm các chương trình biểu diễn nghệ thuật, không gian ẩm thực và hoạt động trải nghiệm thì chắc chắn sẽ thu hút đông người”, bạn Nguyễn Trung (20 tuổi), đang học tập trên địa bàn phường chia sẻ.

Sự háo hức ấy cũng xuất phát từ các tuyến phố được định hình. Thay vì chỉ tạo một khu vực cấm phương tiện vào những khung giờ nhất định, Đề án hướng tới xây dựng một không gian có bản sắc riêng.

Không chỉ là "đi bộ”

Ngày 24-9, UBND phường Cầu Giấy tổ chức hội nghị triển khai Đề án thí điểm tổ chức Không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ Thành Thái, với sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thương mại, ẩm thực, công nghệ, chuyển đổi số và dịch vụ.

Đây là bước cụ thể hóa Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày 31-7-2026 của UBND TP Hà Nội, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để đưa Đề án vào thực tiễn.

Bạn trẻ Nguyễn Trung hy vọng tuyến bố đi bộ sắp tới sẽ có nhiều không gian sinh hoạt văn hoá đa dạng. Ảnh: PV

Theo định hướng, phố Thành Thái không chỉ là tuyến phố dành cho người đi bộ mà sẽ hình thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đa chức năng, kết hợp văn hóa, nghệ thuật, thương mại, ẩm thực và các hoạt động cộng đồng. Không gian này hướng tới hội tụ 5 giá trị: Tri thức - Công nghệ; Văn hóa - làng nghề; Gia đình - cộng đồng; Không gian xanh; Kinh tế đêm văn minh, gắn với định hướng xây dựng “Cầu Giấy - Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng”.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương cho biết, phường mong muốn các doanh nghiệp, đơn vị từ năng lực và kinh nghiệm thực tiễn đề xuất phương án tổ chức, mô hình vận hành và hình thức phối hợp phù hợp, cùng xây dựng Thành Thái trở thành không gian văn hóa cộng đồng đặc sắc, hấp dẫn và có sức sống.

Nhiều ý tưởng về tổ chức không gian, ứng dụng công nghệ, kết nối nguồn lực đã được đề xuất. Lãnh đạo phường Cầu Giấy khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án, tăng cường kết nối chính quyền - doanh nghiệp - đơn vị chuyên môn để triển khai Đề án thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Về tương lai của tuyến phố đi bộ, văn minh và rất nhiều điểm mới "kích hoạt" giá trị sáng tạo của người dân, ông Phạm Tiến Hải (70 tuổi) ở phường Cầu Giấy kỳ vọng: “Tôi mong tuyến phố sẽ có nhiều hoạt động mới mẻ để người dân vừa được tham quan, thưởng thức ẩm thực, khám phá văn hóa, vừa có một không gian để chia sẻ, thể hiện những ý tưởng, sáng kiến của mình, góp phần xây dựng Cầu Giấy nói riêng và Thủ đô nói chung ngày càng văn minh, hiện đại”.

Ông Phạm Tiến Hải (70 tuổi) mong rằng tuyến phố sắp tới sẽ hiện đại và phát huy được các điểm mạnh của tuyến phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: PV

Cầu Giấy là khu vực tập trung nhiều trường đại học, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ, văn phòng cùng lực lượng sinh viên và lao động trẻ. Bởi vậy, việc hình thành thêm một không gian công cộng phục vụ nhu cầu văn hóa, vui chơi và giao lưu cộng đồng sẽ mang lại sức sống cho đô thị về đêm.

Phố Thành Thái giao với công viên Cầu Giấy hứa hẹn tạo nên một không gian đi bộ trong lành, nhiều khoảng xanh. Ảnh PV

Đặc biệt, tuyến phố Thành Thái được đặt trong định hướng xây dựng “Cầu Giấy - Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng”. Đây cũng là cơ hội để những giá trị truyền thống của địa phương được kể lại bằng cách gần gũi hơn với thế hệ trẻ, thông qua công nghệ, nghệ thuật, thiết kế sáng tạo và những hoạt động trải nghiệm trực tiếp.