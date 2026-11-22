Theo Ban Tổ chức, trong buổi tổng duyệt trình diễn màn pháo hoa nghệ thuật dự kiến sử dụng khoảng 50 quả pháo hoa tầm cao, 12 giàn phun hỏa thuật và 400 ống hỏa thuật. Màn trình diễn kéo dài khoảng 1 phút 20 giây, kết hợp đồng bộ với hệ thống âm thanh, ánh sáng và các hiệu ứng sân khấu.

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật không chỉ là hoạt động văn hóa, nghệ thuật mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp và thành tựu trong sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam; qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và sự gắn kết trong các tầng lớp nhân dân.

Anh Phạm Văn Ngọc, 50 tuổi, phường Khương Đình (Hà Nội) dẫn các con đến chờ đợi xem bắn pháo hoa. Ảnh: Thanh Thanh

Theo ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, trước giờ bắn pháo hoa, từ 18 giờ cùng ngày, đông đảo người dân đã có mặt, tập trung tại các địa điểm quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình chọn lựa những vị trí thuận lợi để chờ thưởng thức màn trình diễn pháo hoa.

Người dân chờ xem bắn pháo hoa bên ngoài Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Người dân được lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng gửi xe ở những khu vực trông giữ xe theo quy định, giúp việc di chuyển diễn ra thuận lợi an toàn. Mọi người đi bộ về phía sân vận động để có vị trí quan sát rõ hơn. Lực lượng người dân đổ về từ sớm và mỗi lúc một đông. Không chỉ có nhiều bạn trẻ, các gia đình đưa theo con nhỏ đến từ sớm, háo hức chờ khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm.

Nhiều gia đình đưa trẻ đi ngắm pháo hoa đêm 22-11.

Anh Phạm Văn Ngọc, 50 tuổi, phường Khương Đình (Hà Nội) dẫn theo các con đến chờ xem bắn pháo hoa. Anh Ngọc cho biết: Gia đình anh xuất phát từ nhà lúc 18 giờ để đến sớm để chờ màn bắn pháo hoa bên ngoài. Đây là lần đầu tiên anh đưa các con đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Xem bắn pháo hoa vào các dịp Lễ, Tết thì nhiều lần nhưng năm nay đặc biệt hơn, màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Cả gia đình anh muốn gửi gắm khát vọng về một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.

Còn hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thủy, 44 tuổi đến từ phường Kiến Hưng, Hà Nội cũng đã có mặt từ sớm tại sân vận động. Chị Thủy cho biết: Nhiều ngày qua, theo dõi báo, đài, được biết chương trình “Muôn sắc Việt Nam” lần đầu tiên tổ chức với quy mô hoành tránh, trong đó có màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật rất ấn tượng, sự kết hợp hỏa thuật là một trong những điểm nhấn nghệ thuật đáng chú ý. Chính vì thế, trong ánh sáng của pháo hoa rạng rỡ hòa quyện với những giai điệu rộn ràng, chị càng cảm nhận rõ hơn được niềm hân hoan dâng trào trong ngày vui của đất nước. Nhân dịp này, chị đưa con gái đến xem màn bắn pháo hoa đêm tổng duyệt với mong muốn con sẽ lưu giữ được nhiều hình ảnh đẹp và gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Thủy và con gái. Ảnh: Thanh Thanh

Cùng chung tâm trạng chờ đợi đến màn pháo hoa sắp diễn ra, em Cao Thị Huyền Thương (Hà Nội) cho biết: Thật vui khi Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức và cùng với cả nước, tại Hà Nội đang và sắp diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, chương trình nghệ thuật đặc sắc, quy mô và ấn tượng. Khi trực tiếp tham gia, không chỉ em mà các bạn trẻ khác đã được tiếp nhận văn hóa bằng những cảm nhận riêng. Được hòa mình vào sự kiện lần này, là cơ hội giúp các bạn trẻ hiểu rõ và trân trọng gìn giữ phát huy những giá trị văn hóa Việt Nam, góp phần khẳng định hình ảnh Hà Nội là Thủ đô văn hiến, sáng tạo, hội nhập và phát triển.

Em Cao Thị Huyền Thương cùng bạn có mặt tại buổi tổng duyệt. Ảnh: Thanh Thanh

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, 60 tuổi đến từ phường Tây Mỗ (Hà Nội) đi với người cháu gái và các chị em cùng trong khu tập thể của gia đình. Bà vẫn thường xuyên xem bắn pháo hoa vào những dịp lễ, những lúc không bận công việc thì bà mong muốn được đi xem biểu diễn và được ngắm màn pháo hoa. Cả gia đình háo hức chờ đợi màn pháo hoa sẽ được diễn ra trong chương trình vào ngày 24-11 tới đây.

Đông đảo người dân tập trung khu vực quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình chờ xem màn bắn pháo hoa đêm tổng duyệt chương trình “Muôn sắc Việt Nam”.

Việc tổ chức bắn pháo hoa tại chương trình nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân, đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động văn hóa- du lịch, khẳng định hình ảnh Hà Nội là Thủ đô văn hiến, sáng tạo, hội nhập và phát triển. Theo đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đêm bắn pháo hoa diễn ra đúng kế hoạch, mang đến cho nhân dân màn pháo hoa mãn nhãn, an toàn, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành và UBND phường Từ Liêm xây dựng trận địa, vận chuyển pháo hoa, tập huấn và sẽ tổ chức bắn đúng kịch bản. Các lực lượng chức năng đồng thời rà soát bom mìn, vật liệu nổ tại khu vực trận địa và kiểm soát thiết bị bay không người lái trong suốt quá trình chuẩn bị, tổng duyệt và biểu diễn chính thức.

Màn trình diễn pháo hoa trong đêm chính thức ngày 24-11 tại chương trình “Muôn sắc Việt Nam” sẽ kéo dài 17 phút, với 2.605 quả pháo hoa tầm cao, 648 quả pháo hoa tầm thấp, 688 giàn phun và 1.000 ống pháo hoa nghệ thuật.