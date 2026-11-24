Người dân háo hức chờ đợi sự kiện concert “Muôn sắc Việt Nam”
Không khí háo hức, rộn ràng đang lan tỏa trong cộng đồng khi sự kiện concert “Muôn sắc Việt Nam” chuẩn bị diễn ra. Không chỉ kỳ vọng được thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, người dân còn háo hức chờ đợi một không gian âm nhạc giàu bản sắc, nơi những thanh âm truyền thống hòa quyện cùng hơi thở hiện đại, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa và con người Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-dan-hao-huc-cho-doi-su-kien-concert-muon-sac-viet-nam-246261124172121717.htm