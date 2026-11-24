(ĐN) - Không phải là nghệ sĩ nổi tiếng hay sở hữu tài khoản hàng triệu lượt theo dõi, những người đứng đầu địa phương, lãnh đạo các sở, ngành cùng những người nông dân tại Đồng Nai đang trở thành những “Key Opinion Leader” (KOL) đặc biệt. Sự xuất hiện của lãnh đạo các địa phương, sở, ngành tại Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 đã mở ra một hướng quảng bá mới: gần gũi, chân thực và giàu sức lan tỏa.