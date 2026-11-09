Người dân Hàn Quốc đổ xô đến công viên ở biên giới ngắm vũ khí Triều Tiên

Binh sĩ Triều Tiên diễn tập pháo tự hành gần biên giới tại huyện Kaepung (tỉnh Bắc Hwanghae) nhìn từ đài quan sát của Công viên Sinh thái Hòa bình Aegibong ở thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), ngày 28/10. Ảnh: Yonhap

Theo truyền thông Hàn Quốc, chính quyền thành phố Gimpo ngày 8/11 cho biết, từ ngày 26/10 đến 4/11, tổng cộng 13.243 người đã đến công viên này, tăng 7,5% so với con số 12.321 người trong cùng kỳ năm 2025, bất chấp căng thẳng gia tăng giữa hai miền Triều Tiên.

Lượng khách tăng sau khi những hình ảnh do truyền thông địa phương đăng lan truyền rộng rãi trên mạng. Hình ảnh cho thấy khẩu pháo tự hành của Triều Tiên được bố trí dọc bờ biển nước này, cách đài quan sát khoảng 1,5 km.

Lượng khách đến công viên Aegibong trong các ngày thường tăng mạnh, khi số người tham quan mỗi ngày đạt 1.000-1.200 lượt, tăng tới 35% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lượng khách vào cuối tuần giảm gần 10%, xuống còn 4.200 lượt do các biện pháp hạn chế ra vào. Hiện công viên giới hạn số người có mặt cùng lúc trong khuôn viên ở mức 500 người vì lý do an toàn.

Khẩu pháo nói trên ở vị trí đủ gần để có thể quan sát bằng ống nhòm và kính thiên văn từ đài quan sát. Theo các quan chức thành phố Gimpo, gần đây binh sĩ Triều Tiên đã phủ lưới ngụy trang lên vũ khí này, khiến việc nhận diện trở nên khó khăn.

Trước lượng khách đổ về ngày càng đông, chính quyền thành phố Gimpo đã từng bước giảm số chỗ đặt trước. Kể từ ngày 4/11, số lượng đặt chỗ được giới hạn ở mức 200 người mỗi giờ, trong đó 100 chỗ dành cho khách cá nhân và 100 chỗ dành cho các đoàn.

Làn sóng khách tham quan đã khiến một số cư dân sống gần khu vực này bức xúc. Họ cho rằng du khách đang coi mối lo ngại an ninh thường trực trong cuộc sống hằng ngày của người dân địa phương là điểm tham quan du lịch.

Hãng tin Yonhap dẫn lời một cư dân ở xã Wolgot (thành phố Gimpo): “Pháo Triều Tiên chĩa về phía chúng tôi, khiến ngày nào chúng tôi cũng sống trong nỗi lo sợ rằng pháo kích có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đối với chúng tôi, đây là vấn đề sống còn, nhưng thật khó chịu khi chứng kiến những người từ nơi khác đến coi đó đơn thuần là một cảnh tượng để xem”.

Cư dân này cũng bày tỏ lo ngại về những lời cảnh báo của Triều Tiên liên quan đến phát sóng tuyên truyền bằng loa phóng thanh hướng về phía Hàn Quốc, đồng thời cho rằng chỉ những người từng trải qua tình trạng căng thẳng như vậy mới có thể hiểu được những áp lực mà nó gây ra. Người này nhấn mạnh: “Tôi thực sự hy vọng căng thẳng liên Triều sẽ sớm dịu xuống”.

Theo một quan chức chính quyền thành phố Gimpo, công viên được xây dựng nhằm giúp khách tham quan đối diện với thực tế về tình trạng chia cắt Bán đảo Triều Tiên và suy ngẫm về giá trị của hòa bình. Quan chức này nói: “Ngay cả khi ban đầu mọi người đến đây chỉ vì tò mò, chúng tôi vẫn hy vọng trải nghiệm này sẽ khuyến khích họ quan tâm nhiều hơn đến hòa bình và hiểu rõ hơn những khó khăn mà người dân địa phương đang phải đối mặt”.