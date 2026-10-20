Người dân Hải Phòng tự nguyện bàn giao cá thể gấu ngựa tự nuôi

Thông tin từ phường Nam Triệu (TP Hải Phòng) cho biết, vào chiều 19/10, gia đình ông Chu Văn Giáp (SN 1952, trú tại Tổ dân phố Phục Lễ, phường Nam Triệu) tự nguyện bàn giao 1 cá thể gấu ngựa do gia đình nuôi cho cơ quan chức năng.

Cá thể gấu ngựa do gia đình ông Giáp tự nuôi từ năm 2002. Ảnh: UBND phường Nam Triệu.

Theo đó, từ năm 2002 gia đình ông Giáp nuôi nhốt cá thể gấu ngựa. Trong quá trình nuôi, gia đình thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, quản lý và chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.

Qua quá trình tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm khu vực III (Chi cục Kiểm lâm TP Hải Phòng) và Tổ chức động vật châu Á, gia đình ông Giáp đã nhận thức rõ ý nghĩa của việc đưa cá thể gấu về môi trường chăm sóc, cứu hộ chuyên nghiệp. Sau đó, gia đình đã quyết định tự nguyện chuyển giao cho Nhà nước.

Cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể gấu ngựa do người dân tự nguyện bàn giao. Ảnh: UBND phường Nam Triệu.

Sau khi tiếp nhận, cá thể gấu ngựa được bàn giao về Vườn quốc gia Bạch Mã để tiếp tục chăm sóc, cứu hộ và bảo tồn trong điều kiện phù hợp.

Việc tự nguyện chuyển giao cá thể gấu ngựa thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp của người dân với các cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, góp phần thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học.