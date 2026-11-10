Người dân Hà Tĩnh đón gió lạnh đầu đông

Gió mùa Đông Bắc tràn về mang theo hơi lạnh, khiến Hà Tĩnh chuyển mình trong không khí se sắt của những ngày đầu đông.

Sáng 10/11, cái lạnh hiện diện rõ hơn khi nền nhiệt giảm sâu, những cơn mưa kéo dài càng khiến tiết trời thêm rét buốt.

Trên các tuyến đường ở trung tâm Hà Tĩnh, người dân ra đường đã bắt đầu khoác thêm áo ấm, chuẩn bị cho một ngày làm việc trong thời tiết không thuận lợi.

Các phương tiện nối đuôi nhau dưới trời mưa rét.

Từ 6h sáng, người dân phải di chuyển trong nền nhiệt 18 độ C.

Với nhiều phụ huynh, việc đưa con đến trường trong buổi sáng đầu đông cũng cần thêm sự chuẩn bị.

Những chiếc áo ấm được mặc thêm để các em thích nghi với thời tiết.

Với những người lao động ngoài trời, đợt gió lạnh đầu mùa mang đến không ít bất tiện. Tuy vậy, công việc mưu sinh vẫn được duy trì đều đặn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C, trời chuyển rét, kèm theo mưa to đến rất to ở nhiều khu vực.

Gió lạnh đầu mùa đã về, mang theo những thay đổi trong sinh hoạt thường nhật. Giữa tiết trời mưa rét, người dân Hà Tĩnh vẫn tất bật với công việc, nhưng cũng cảm nhận rõ hơn bước chuyển của đất trời khi mùa đông đang đến gần.