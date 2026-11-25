Trước đó, ngày 24/11, ông Nguyễn Hữu Chiến (SN 1971, trú tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Thanh) tự nguyện giao nộp 1 cá thể chim hoang dã giống chim đại bàng do phát hiện tại khu vực đồng thôn Ngọc Chi.

Theo ông Chiến, cá thể chim được phát hiện trong tình trạng yếu, không thể bay nên ông đã mang về chăm sóc. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ động vật hoang dã, ông chủ động liên hệ Công an xã để giao nộp cá thể chim cho cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Hữu Chiến tự nguyện giao nộp chim diều hoa Miến Điện.

Qua xác minh và giám định của Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, cá thể chim trên là diều hoa Miến Điện, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Công an xã Vĩnh Thanh đã tiến hành làm việc, lập biên bản tiếp nhận và phối hợp với Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội kiểm tra tình trạng sức khỏe, hoàn tất thủ tục bàn giao để chăm sóc, bảo tồn; khi đủ điều kiện sẽ xem xét thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Hành động tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm của ông Nguyễn Hữu Chiến là việc làm thiết thực, đáng biểu dương, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học.

Đây cũng là kết quả tích cực từ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân của Công an xã Vĩnh Thanh. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã; kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và giữ gìn môi trường sống bền vững trên địa bàn.