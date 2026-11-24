Ngày Văn hoá Việt Nam

Ngay từ sáng 24/11, khuôn viên Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội) đã đón lượng lớn khách tham quan. Bên cạnh chính sách mở cửa miễn phí nhân dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam, hệ thống trưng bày trực quan cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian trở thành điểm hẹn được nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ lựa chọn.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến tham quan, khám phá văn hóa dân tộc Việt Nam.

Tại khu trưng bày ngoài trời, các công trình kiến trúc dân gian như nhà sàn, nhà dài, nhà rông… thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Thay vì chỉ tiếp cận kiến thức qua sách vở, nhiều phụ huynh tranh thủ ngày nghỉ đưa con nhỏ đến đây để trực tiếp quan sát không gian sinh hoạt và tìm hiểu phong tục của đồng bào các dân tộc.

Không gian ngoài trời trở thành điểm dừng chân thu hút nhiều gia đình và du khách.

Các mô hình nhà ở truyền thống thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Đưa các con đến bảo tàng từ sớm, chị Nguyễn Khánh Linh (Hà Nội) chia sẻ: “Tranh thủ ngày nghỉ lễ, tôi muốn đưa các con đến một không gian vừa thư giãn vừa có tính giáo dục. Qua những hiện vật và ngôi nhà truyền thống được tận mắt nhìn thấy, các con sẽ dễ hình dung và hiểu hơn về bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam”.

Trẻ nhỏ hào hứng khám phá những nét kiến trúc độc đáo tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Không chỉ các gia đình, nhiều bạn trẻ cũng chọn bảo tàng làm điểm đến trong ngày 24/11 để khám phá chiều sâu văn hóa dân tộc một cách trực quan, sinh động. Anh Lê Duy Hưng (Hà Nội) cho biết: “Biết thông tin bảo tàng miễn phí vé vào cửa nhân Ngày Văn hóa Việt Nam nên tôi cùng bạn bè tranh thủ tới tham quan. Những công trình truyền thống được tái hiện nguyên bản ở đây giúp người trẻ có cái nhìn chân thực hơn nhiều so với việc chỉ tìm hiểu qua sách báo hay internet”.

Các hoạt động trải nghiệm mang đến cho du khách cơ hội tiếp cận văn hóa truyền thống một cách trực quan, sinh động. (Video: Hải Yến, Thu Ngân)

Ngoài tham quan hiện vật và kiến trúc, du khách còn được hòa mình vào các trò chơi dân gian và thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống. Việc đông đảo công chúng lựa chọn bảo tàng trong ngày nghỉ lễ cho thấy sức hút của các thiết chế văn hóa khi gắn trưng bày với trải nghiệm thực tế, qua đó đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại, nhất là với thế hệ trẻ.