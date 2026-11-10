Người dân Hà Nội sắp hết cảnh 'chạy lòng vòng' khai giấy tờ đất đai

Hoàn thành khối lượng dữ liệu đất đai lớn

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13-2-2026 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026. Ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở NN&MT Hà Nội) cho biết, với vai trò cơ quan chuyên môn chủ trì, Sở NN&MT đã tham mưu UBND thành phố ban hành 4 kế hoạch, đồng thời thành lập 5 tổ công tác đặc biệt để triển khai, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn trong quá trình lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Sở cũng bàn giao hơn 11.000 tài khoản cùng các ứng dụng phục vụ thu thập, cập nhật thông tin cho chính quyền địa phương.

Cùng với đó, Công an thành phố thành lập các tổ công tác, chỉ đạo công an cấp xã phối hợp với ngành Nông nghiệp và Môi trường xác minh, đối khớp dữ liệu dân cư. Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ hạ tầng máy chủ, triển khai tích hợp, di trú dữ liệu trên nền tảng dùng chung của thành phố. Tại cơ sở, UBND các xã, phường đã thành lập hơn 339 tổ công tác, tổ giúp việc và ban hành hơn 126 kế hoạch triển khai nhiệm vụ.

Hơn 4,8 triệu thửa đất trên địa bàn thành phố Hà Nôi đã được xác lập. Ảnh: PV

Nhờ sự phối hợp đồng bộ, đến nay, Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng, Sở NN&MT đã biên tập bản đồ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Toàn thành phố có diện tích tự nhiên hơn 335.900ha, được thể hiện trên hơn 21.000 tờ bản đồ với đầy đủ các tỷ lệ từ 1/5.000 đến 1/200. Đặc biệt, hơn 2.850 dự án có thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đã được cập nhật; hơn 4,8 triệu thửa đất được thống kê chi tiết trên nền bản đồ.

Về xây dựng cơ sở dữ liệu, hơn 4,8 triệu thửa đất đã được xác lập, đạt 99,73% tổng số thửa đất trên bản đồ địa chính toàn thành phố. Trong đó, hơn 4,6 triệu thửa được đối khớp với dữ liệu dân cư, đạt 97%; hơn 4,6 triệu thửa được cập nhật hồ sơ pháp lý như giấy chứng nhận, quyết định giao đất, đạt 97%; hơn 4,2 triệu thửa được liên kết với dữ liệu không gian, đạt 87%. Đáng chú ý, hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã tập trung chuẩn hóa, hoàn thành hơn 2,8 triệu thửa đất đạt tiêu chí Nhóm 1, tức “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”.

“Đây là lần đầu tiên Hà Nội hình thành được hệ thống bản đồ và các lớp dữ liệu đất đai tương đối đầy đủ, chi tiết, cho phép quan sát trực quan, tra cứu thông tin đến từng thửa đất, giấy chứng nhận và chủ sử dụng đất. Kết quả này thể hiện sự chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý đất đai, đồng thời đưa Hà Nội vào nhóm 10 tỉnh, thành phố được Bộ NN&MT đánh giá có kết quả thực hiện cao nhất cả nước”, ông Phạm Văn tình cho hay .

Dữ liệu đất đai sẽ tiếp tục được “làm giàu”

Xác định dữ liệu đất đai là nguồn dữ liệu nền tảng của nhiều ngành, lĩnh vực, thời gian qua, Sở NN&MT đã bàn giao toàn bộ bản đồ địa chính được biên tập cho 126 xã, phường; đồng thời phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kết nối, chia sẻ dữ liệu vào Kho dữ liệu dùng chung của thành phố theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Thông qua nền tảng này, các sở, ngành và chính quyền địa phương có thể khai thác hệ thống bản đồ thống nhất, phục vụ công tác quản lý trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, xây dựng, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Qua đó, từng bước khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả phối hợp trong giải quyết công việc.

Các cơ quan chuyên môn tich cực hỗ trợ người dân kê khai thông tin dữ liệu đất đai. Ảnh: PV

Tuy nhiên, theo đánh giá, hoàn thành xây dựng dữ liệu ban đầu mới chỉ là bước đầu. Cơ sở dữ liệu đất đai chỉ thực sự phát huy giá trị khi được thường xuyên cập nhật, chuẩn hóa, làm giàu và làm sạch, bảo đảm thông tin phản ánh đúng hiện trạng sử dụng đất cũng như tình trạng pháp lý của từng thửa đất.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở NN&MT Hà Nội) Phạm Văn Tình cho biết, thời gian tới, Sở NN&MT sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, trong đó có hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và UBND 126 xã, phường để rà soát, chuẩn hóa, cập nhật thông tin, phấn đấu bảo đảm đầy đủ các tiêu chí “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng ứng dụng trên nền tảng iHanoi, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tương tác, kiểm tra, xác nhận và bổ sung thông tin liên quan đến thửa đất của mình. Thông qua ứng dụng, thành phố hướng tới tiếp nhận, xử lý một số thủ tục hành chính như đính chính, cấp đổi giấy chứng nhận, góp phần đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

“Về lâu dài, chúng tôi hướng tới mục tiêu sử dụng dữ liệu số thay thế phương thức quản lý dựa trên hồ sơ giấy. Khi thông tin đất đai được xác thực, đồng bộ và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, người dân và doanh nghiệp sẽ không phải nhiều lần kê khai, cung cấp những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có. Đây cũng là tiền đề để triển khai các dịch vụ công thuận tiện, minh bạch, tiến tới giải quyết thủ tục hành chính không cần hồ sơ giấy”, ông Tình nhấn mạnh.

Theo luật sư Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam, để duy trì và phát huy kết quả đã đạt được, thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm chỉ đạo hệ thống chính quyền các cấp thực hiện nhiệm vụ chuẩn hóa, làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai; đồng thời duy trì ổn định bộ máy chuyên môn, bảo đảm đội ngũ cán bộ có trình độ, kinh nghiệm, làm đầu mối xuyên suốt giữa cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

Cùng với đó, ông Hùng cho rằng, thành phố Hà Nội cần tiếp tục cải cách quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, cắt giảm tối đa thành phần hồ sơ giấy, khai thác hiệu quả thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu để giải quyết nhanh chóng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Mục tiêu cuối cùng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai không đơn thuần là hoàn thành các chỉ tiêu số hóa, mà quan trọng hơn là đưa dữ liệu vào thực tiễn quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.