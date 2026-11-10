Người dân Hà Nội mặc áo mưa chắn gió, co ro trong cái rét đầu mùa

Sáng 10/11, thời tiết Hà Nội chuyển rét sau khi không khí lạnh tràn về. Ghi nhận tại nhiều tuyến đường, từ sáng sớm, nhiệt độ ngoài trời phổ biến 17-18 độ C, kèm theo gió thổi mạnh khiến cảm giác rét buốt rõ rệt.

Trên các tuyến phố, hầu hết người dân khi ra đường đều trang bị áo khoác dày, khăn quàng, khẩu trang để giữ ấm.

Nhiều người đi xe máy phải kéo cao cổ áo, quấn khăn len, trùm kín đầu, hạn chế tiếp xúc với gió lạnh trong suốt hành trình.

Một số người còn chuẩn bị áo mưa để che chắn phía trước xe máy và phần chân, nhằm hạn chế gió lạnh tạt trực tiếp khi di chuyển.

Có người mặc kín áo mưa khi di chuyển trên đường.

Chị Nguyễn Linh (Hà Nội) cho biết, sáng nay chị cảm nhận rõ nhiệt độ giảm sâu so với những ngày trước. "Trời không mưa nhưng gió thổi khá mạnh, nhất là khi đi xe máy. Tôi đã mặc áo khoác dày, quấn thêm khăn len nhưng vẫn cảm thấy lạnh buốt ở tay và mặt. Những ngày trước chỉ cần mặc áo khoác mỏng, nhưng hôm nay phải mặc thêm nhiều lớp áo mới đủ ấm", chị Linh chia sẻ.

Người dân mặc áo ấm, bịt kín mặt khi di chuyển trên đường phố Hà Nội trong sáng 10/11.

Gió rét khiến việc đi đường của người dân thêm vất vả.

Nhiệt độ ghi nhận ngoài trời khoảng 10h sáng là 18 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 10/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Nhiệt độ lúc 7h tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Dự báo trong ngày 10/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, TP. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến 15-18 độ C. Riêng khu vực Hà Nội, dự báo không mưa, trời rét.