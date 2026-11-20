Từ sáng sớm, bầu trời Hà Nội âm u, gió mùa Đông Bắc thổi rít qua các tuyến phố trung tâm khiến cái lạnh thêm phần buốt giá. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nhiệt độ ngoài trời vào thời điểm 7 giờ sáng là 15 độ C kèm mưa nhỏ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trên các trục đường hướng vào nội đô, dòng người di chuyển bằng xe máy đều khoác lên mình áo phao dày, quàng khăn kín cổ và đeo găng tay để cản gió. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Khẩu trang, kính chắn gió và những bộ áo lông dày được người đi đường sử dụng tối đa nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp với luồng không khí lạnh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Người dân trong trang phục kín mít ra đường trong thời tiết lạnh nhất kể từ đầu mùa. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nền nhiệt giảm sâu kèm gió khiến ai nấy ra đường đều cảm nhận rõ hơn cái lạnh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Công nhân vệ sinh môi trường trong trang phục dày dặn miệt mài làm sạch đường phố từ sáng sớm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các 'bô lão' duy trì thói quen tập thể dục buổi sáng nhưng đều trang bị thêm áo gió, mũ len giữ nhiệt cho cơ thể. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nhiều phụ huynh cẩn thận mặc nhiều lớp áo ấm, đội mũ len kín tai cho con nhỏ trên đường đưa trẻ tới trường vào khung giờ cao điểm sáng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nhiều phụ huynh cẩn thận mặc nhiều lớp áo ấm, đội mũ len kín tai cho con nhỏ trên đường đưa trẻ tới trường vào khung giờ cao điểm sáng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ấy vậy, trời lạnh cũng khiến nhịp sống nhộn nhịp của Hà Nội dường như trầm lắng hơn, mang nét đặc trưng riêng của mùa đông Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Anh tiểu thương suy tư trong phiên chợ sáng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cái lạnh đầu mùa như một bàn tay vô hình khẽ khàng đặt lên vai mỗi người, nhắc nhở ta đi chậm lại một chút, nhìn kỹ hơn một chút và trân trọng hơn những điều giản dị quanh mình. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)