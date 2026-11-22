Hướng tới ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật từ ngày 21 đến 24/11, tập trung tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ và nhiều địa phương. Người dân, du khách không chỉ được thưởng thức các chương trình biểu diễn mà còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm nghề thủ công, tìm hiểu di sản và tham quan các điểm văn hóa.

Xem múa rối, thưởng thức nghệ thuật truyền thống

Trong hai ngày 21 và 22/11, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm bố trí 3 sân khấu biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu nhiều loại hình truyền thống và đương đại.

Tại khu vực Tượng đài Cảm Tử, khán giả được thưởng thức ca trù, chèo tàu Tổng Gối, hát xẩm, hát văn và các ca khúc mang âm hưởng dân gian. Sân khấu tại ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay giới thiệu nghệ thuật đương đại, biểu diễn flashmob và các nhóm nhảy.

Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm bố trí 3 sân khấu biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu nhiều loại hình truyền thống và đương đại.

Trong khi đó, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là nơi trình diễn nhiều loại hình di sản như múa Bài Bông, múa Bồng, múa rối, cồng chiêng, múa đèn đền Đồng Nhân và múa cổ Giảo Long. Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội cũng dự kiến có hai suất biểu diễn tại đây trong ngày 22/11.

Nhà hát Kịch Hà Nội và Nhà hát Múa rối Thăng Long tăng cường các suất diễn phục vụ công chúng. Các chương trình giới thiệu trích đoạn sân khấu, tiểu phẩm về Hà Nội và nghệ thuật múa rối nước, tạo cơ hội để khán giả tiếp cận những loại hình nghệ thuật truyền thống.

Trải nghiệm làm gốm, mặc cổ phục, khám phá làng nghề

Tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, khoảng 32 gian hàng giới thiệu sản phẩm thủ công của các làng nghề Hà Nội như tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, quạt Chàng Sơn, nón Chuông, hương Quảng Phú Cầu, tò he Xuân La và chuồn chuồn tre Thạch Xá.

Người dân có thể tìm hiểu quy trình làm nghề, giao lưu với nghệ nhân và tham gia một số hoạt động thực hành, trong đó có trải nghiệm tạo hình gốm. Ba biệt thự cổ tại khu vực quảng trường được bố trí làm không gian mặc cổ phục, áo dài, trải nghiệm trò chơi dân gian bằng công nghệ thực tế ảo và chụp ảnh với các tiểu cảnh mang chủ đề 12 mùa hoa Hà Nội.

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - số 50 Đào Duy Từ.

Tại phố cổ, Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây) giới thiệu những thú chơi tao nhã của người Hà Nội xưa như thưởng trà, chăm sóc bonsai và nuôi chim cu gáy. Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ) tổ chức không gian trải nghiệm “Tinh hoa hội tụ”, giới thiệu nghề mây tre đan Phú Vinh, gốm Bát Tràng và nghệ thuật thêu, đồng thời tổ chức workshop tạo hình gốm.

Đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc) giới thiệu các nghề thủ công như đúc đồng Đại Bái, chế tác sừng Đô Hai và làm gốm Bát Tràng. Trong khi đó, Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ) tổ chức chương trình “Chuyện tuồng xưa, chuyện tuồng nay”, giúp công chúng tìm hiểu lịch sử sân khấu tuồng, nghệ thuật hóa trang và tạo hình nhân vật.

Trình chiếu 3D mapping, tham quan di tích miễn phí

Một hoạt động đáng chú ý là chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật trên hồ Hoàn Kiếm, dự kiến diễn ra tối 22/11 với hai suất từ 20h đến 20h30 và 21h đến 21h30.

Công nghệ 3D mapping được kết hợp với nhạc nước, laser, âm thanh vòm và hiệu ứng ánh sáng trên nền kiến trúc Tháp Rùa, kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội bằng hình thức trình diễn hiện đại.

Chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật trên hồ Hoàn Kiếm, dự kiến diễn ra tối 22/11 với hai suất từ 20h- 20h30 và 21h-21h30.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội miễn phí vé tham quan 6 điểm di tích trong hai ngày 23 và 24/11. Các địa điểm gồm Đền Bạch Mã (76 Hàng Buồm), Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm), Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây), Di tích số 28 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ) và Đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc).

Trong ngày 24/11, người dân còn được miễn phí vé tham quan 5 bảo tàng tại Hà Nội, gồm Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Đại nhạc hội 50.000 khán giả tại Mỹ Đình tối 24/11

Khép lại chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam, diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Chương trình dự kiến có thời lượng tối đa 120 phút, quy mô khoảng 50.000 khán giả và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Các tiết mục nghệ thuật kết hợp pháo hoa, lấy dấu ấn văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm mạch kết nối, thể hiện sự hội tụ những giá trị văn hóa đặc trưng của các vùng miền và cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tối 24/11 tại sân vận động Mỹ Đình.

Đây là hoạt động quy mô lớn nhất trong chuỗi sự kiện tại Hà Nội dịp này, được kỳ vọng mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật cho đông đảo người dân và du khách.

Với các hoạt động từ biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm làng nghề, khám phá di tích đến ứng dụng công nghệ trong giới thiệu di sản, người dân có nhiều lựa chọn để tham gia Ngày Văn hóa Việt Nam. Không chỉ là dịp thưởng thức các chương trình nghệ thuật, chuỗi sự kiện còn tạo cơ hội để công chúng trực tiếp tìm hiểu, thực hành và tiếp cận những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.