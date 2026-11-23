Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội), thành phố sẽ triển khai chính sách miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá trong một ngày, thứ Ba (24/11).

Chính sách được áp dụng trên toàn bộ 129 tuyến xe buýt có trợ giá đang hoạt động trên địa bàn thành phố và 2 tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy.

Đối tượng được hưởng chính sách là toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ trên các tuyến vận tải công cộng nói trên, không phân biệt người dân hay du khách.

Trong ngày 24/11, toàn bộ 129 tuyến xe buýt có trợ giá sẽ miễn phí vé cho hành khách.

Đối với hành khách đi xe buýt theo lượt, người sử dụng được phát vé từ thiết bị bán vé lắp trên xe hoặc mua vé thông qua ứng dụng và các ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống vé mà không phải thanh toán tiền. Trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, đơn vị vận hành sẽ phát vé lượt giấy dự phòng.

Tương tự, hành khách đi đường sắt đô thị có thể nhận vé lượt tại quầy bán vé theo nhu cầu chuyến đi hoặc mua vé thông qua ứng dụng Hà Nội Metro, thẻ Visa và các ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống. Việc phát vé cũng được thực hiện miễn phí trong ngày áp dụng chính sách.

Đối với người đang sử dụng vé tháng hoặc thuộc nhóm được miễn tiền vé theo quy định, hành khách tiếp tục sử dụng thẻ miễn phí hoặc căn cước công dân (đối với người cao tuổi và trẻ em) để qua cổng kiểm soát. Ngoài ra, người sử dụng có thể chạm thẻ giao thông vật lý hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) tại thiết bị kiểm soát ở cửa lên.

Để triển khai chính sách, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo các đơn vị liên quan, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xe buýt có trợ giá và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội tổ chức thực hiện, bảo đảm hoạt động vận tải an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Các đơn vị được yêu cầu theo dõi sát sản lượng hành khách và nhu cầu đi lại để chủ động điều chỉnh tần suất, số chuyến theo thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, bảo đảm chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, các Sở Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Công an thành phố cùng UBND các xã, phường phối hợp thông tin, tuyên truyền rộng rãi về thời gian, phạm vi và hình thức miễn vé để người dân nắm bắt, sử dụng.

Các lực lượng chức năng cũng phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị tại các điểm dừng, nhà chờ xe buýt cũng như khu vực nhà ga đường sắt đô thị.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, việc miễn vé phương tiện vận tải hành khách công cộng trong các dịp lễ, Tết và sự kiện chính trị, xã hội đặc biệt là hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện để người dân, du khách đi lại, tham quan, mua sắm và vui chơi.

Thông qua chính sách này, thành phố kỳ vọng khuyến khích người dân tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng, từng bước hình thành thói quen đi lại văn minh, thân thiện với môi trường, góp phần giảm áp lực ùn tắc giao thông và nâng cao chất lượng sống tại Thủ đô.