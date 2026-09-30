Người dân Hà Nội chống chọi nắng nóng hiếm gặp cuối tháng 9

Trưa 30/9, nhiều tuyến phố Hà Nội hứng chịu nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô được dự báo 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Giữa trưa, dòng phương tiện vẫn đông đúc trên nhiều tuyến đường. Cơ quan khí tượng lưu ý, mức nhiệt cảm nhận ngoài trời có thể cao hơn dự báo 1-3 độ C, thậm chí cao hơn tại những khu vực nhiều bê tông, đường nhựa.

Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 45-50%, khiến thời tiết ngoài trời càng nóng, khô, đặc biệt khi người dân phải di chuyển trên đường.

Nắng nóng giữa trưa khiến người dân mệt mỏi khi di chuyển hoặc chờ đèn tín hiệu trên đường.

Đợt nắng nóng gay gắt cuối tháng 9 khá hiếm gặp ở miền Bắc, trong bối cảnh khu vực đã bước vào thời kỳ giao mùa, nền nhiệt thường có xu hướng giảm.

Những khoảng bóng râm trên phố được người lao động tận dụng để nghỉ ngắn trước khi tiếp tục công việc.

Nắng nóng không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Nhiều phương tiện để ngoài trời cũng được che chắn nhằm hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp.

Các cửa hàng ven đường dùng thêm bạt che để hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào khu vực kinh doanh.

Đợt nắng nóng này được dự báo chấm dứt từ ngày 1/10 khi không khí lạnh yếu tràn xuống, gây mưa rào và dông rải rác; nền nhiệt miền Bắc giảm khoảng 2-4 độ C.