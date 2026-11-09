Người dân Hà Nội chật vật đi làm trong mưa rét, nhiều tuyến đường ùn tắc

Sáng 9/11, không khí lạnh tràn về kết hợp với mưa lớn đúng giờ cao điểm khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội ùn tắc kéo dài. Dưới trời mưa lạnh, hàng nghìn phương tiện di chuyển chậm chạp, người dân chật vật đến nơi làm việc và học tập.

Theo ghi nhận, từ rạng sáng 9/11, Hà Nội bắt đầu xuất hiện mưa trên diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh. Mưa kéo dài đến giờ cao điểm buổi sáng, kèm theo gió lạnh khiến thời tiết chuyển rét, nền nhiệt có thời điểm giảm xuống khoảng 17-18 độ C.

Thời tiết bất lợi đúng thời điểm người dân đi làm, đưa con đến trường khiến tình hình giao thông tại nhiều khu vực trở nên căng thẳng. Lượng phương tiện đông, mặt đường ướt trơn cùng tầm nhìn hạn chế khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Tại đường Hồ Tùng Mậu, hướng đi Xuân Thủy (Cầu Giấy), dòng phương tiện ken đặc, ô tô và xe máy nối đuôi nhau, nhích từng chút một. Nhiều người điều khiển xe máy phải mặc áo mưa, cúi người tránh gió lạnh để tiếp tục di chuyển.

Trên đường Phạm Hùng, hàng dài ô tô nối đuôi nhau, tình trạng ùn ứ kéo dài trong giờ cao điểm. Các phương tiện di chuyển chậm, nhiều thời điểm gần như không thể tăng tốc.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên đường Tôn Thất Thuyết. Ô tô, xe máy chen chúc, nhích từng đoạn ngắn dưới trời mưa.

Tại đường Dương Đình Nghệ, dòng phương tiện đông đúc khiến việc đi lại của người dân gặp không ít trở ngại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của không khí lạnh khiến miền Bắc duy trì trạng thái rét đến khoảng ngày 11/11. Sau đó, thời tiết chuyển sang trạng thái đêm và sáng trời rét, kéo dài đến khoảng ngày 13/11.

Việc mưa rét trùng với khung giờ cao điểm tiếp tục đặt ra áp lực đối với giao thông đô thị, đặc biệt tại những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn ở Hà Nội. Người dân được khuyến cáo chủ động thời gian di chuyển, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông trong điều kiện mưa lạnh.