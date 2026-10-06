Người dân Hà Nội bắt đầu chuyển đồ, chuẩn bị bàn giao mặt bằng Quốc lộ 1A

Dự án trục Quốc lộ 1A có chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã, phường, với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang 90 m, gồm 16 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h.

heo ghi nhận, tại khu vực đường Giải Phóng nằm trong phạm vi triển khai dự án, không khí chuẩn bị bàn giao mặt bằng đã bắt đầu rõ nét. Nhiều hộ dân, cơ sở kinh doanh chủ động thu dọn đồ đạc, tháo dỡ một số hạng mục và vận chuyển tài sản ra khỏi khu vực.

Tại điểm đầu dự án qua các phường Bạch Mai, Kim Liên, Tương Mai, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đang được các địa phương tập trung triển khai.

Một số hộ dân đã bắt đầu tháo dỡ công trình. Các vật dụng, thiết bị được tháo dỡ, tập kết và chuyển đi trước khi thực hiện phá dỡ các hạng mục trên đất.

Trên tuyến đường Giải Phóng, nhiều cửa hàng kinh doanh cũng đang chủ động chuẩn bị cho việc di dời. Không ít cơ sở treo biển thanh lý hàng hóa, thông báo chuyển địa điểm hoặc đóng cửa để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Tại một số căn nhà, đồ đạc của chủ cửa hàng và người thuê mặt bằng được đóng gói, xếp lên xe chuyển đi.

Anh Đỗ Văn Duy, phường Bạch Mai, Hà Nội cho biết: Gia đình cơ bản đồng thuận với chủ trương mở rộng trục Quốc lộ 1A, sau khi có phương án bồi thường, người dân sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Mong muốn các thủ tục được thực hiện rõ ràng, đúng quy định để người dân chủ động việc di chuyển, ổn định cuộc sống.

Những tấm biển thông báo thanh lý hàng hóa cũng xuất hiện ngày càng nhiều trên tuyến đường. Với các hộ kinh doanh, việc thanh lý hàng hóa là một trong những bước chuẩn bị trước khi trả lại mặt bằng.

Bà Vũ Thị Lan, phường Tương Mai, Hà Nội chia sẻ, gia đìng đã chuyển đồ đạc đi từ tháng trước, sau khi có thông báo phải bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9.

Tại một số căn nhà khác, người dân tiếp tục thu dọn, vận chuyển những tài sản còn lại.

Việc các hộ dân và cơ sở kinh doanh chủ động thu dọn, vận chuyển tài sản cho thấy công tác chuẩn bị bàn giao mặt bằng tại khu vực điểm đầu dự án đang từng bước được triển khai. Đây là một trong những bước quan trọng để phục vụ việc thực hiện dự án mở rộng trục Quốc lộ 1A theo kế hoạch.