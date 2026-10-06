Người dân Hà Nội bắt đầu chuyển đồ, chuẩn bị bàn giao mặt bằng Quốc lộ 1A
Nhiều hộ dân, cửa hàng trên đường Giải Phóng (Hà Nội) đang thanh lý hàng hóa, thu dọn nhà cửa, vận chuyển tài sản để chuẩn bị bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng trục Quốc lộ 1A.
Trên tuyến đường Giải Phóng, nhiều cửa hàng kinh doanh cũng đang chủ động chuẩn bị cho việc di dời. Không ít cơ sở treo biển thanh lý hàng hóa, thông báo chuyển địa điểm hoặc đóng cửa để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.
Tại một số căn nhà, đồ đạc của chủ cửa hàng và người thuê mặt bằng được đóng gói, xếp lên xe chuyển đi.
Những tấm biển thông báo thanh lý hàng hóa cũng xuất hiện ngày càng nhiều trên tuyến đường. Với các hộ kinh doanh, việc thanh lý hàng hóa là một trong những bước chuẩn bị trước khi trả lại mặt bằng.
Việc các hộ dân và cơ sở kinh doanh chủ động thu dọn, vận chuyển tài sản cho thấy công tác chuẩn bị bàn giao mặt bằng tại khu vực điểm đầu dự án đang từng bước được triển khai. Đây là một trong những bước quan trọng để phục vụ việc thực hiện dự án mở rộng trục Quốc lộ 1A theo kế hoạch.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-dan-ha-noi-bat-dau-chuyen-do-chuan-bi-ban-giao-mat-bang-quoc-lo-1a-post1391859.html