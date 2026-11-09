Người dân gửi thư cảm ơn Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của người dân sau khi lực lượng Công an kịp thời chữa cháy nhà dân, bảo vệ nhiều tài sản có giá trị và ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các nhà lân cận.

Vụ cháy xảy ra lúc 8h22 ngày 23/10/2026 tại nhà dân ở địa chỉ K322/45 đường Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Thời điểm xảy ra cháy, ngọn lửa bùng phát lớn, khói bao trùm toàn bộ ngôi nhà, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các nhà dân xung quanh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Thanh Khê phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện và phương án chữa cháy.

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Hiện trường vụ cháy tại căn nhà K322/45 đường Hải Phòng, TP Đà Nẵng.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng khống chế và dập tắt đám cháy, bảo vệ được nhiều tài sản có giá trị của người dân, đồng thời ngăn chặn cháy lan, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Sau vụ việc, ông Thái Lặc, chủ ngôi nhà xảy ra cháy, đã gửi thư cảm ơn Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng cùng Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4. Trong thư, ông cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, gia đình không có người ở nhà. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4, đám cháy được kịp thời xử lý, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại cho gia đình.

Thư cảm ơn của ông Thái Lặc gửi Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ.

Bày tỏ tình cảm trước sự tận tụy, trách nhiệm của lực lượng chữa cháy, ông Thái Lặc gửi lời cảm ơn chân thành, đồng thời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Những dòng thư giản dị nhưng chứa đựng sự trân trọng, tin tưởng của người dân đối với lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Bức thư cảm ơn không chỉ là sự động viên đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chữa cháy mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực thầm lặng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng. Cũng là minh chứng sinh động cho hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.