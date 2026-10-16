Người dân gửi lời cảm ơn Cảnh sát giao thông sau hành trình mở đường cứu người

Trước đó, vào sáng 16/10, trực ban của Đội CSGT số 14 nhận được tin báo của anh Nguyễn Thành Luân (SN 1985, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội) về việc đang chở một nạn nhân bị tai nạn giao thông với thương tích rất nặng, cần khẩn trương đưa đến Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, thời điểm đó trên đường mật độ phương tiện đông và xe ô tô của anh Luân không thể di chuyển nhanh.

Đội CSGT số 14 nhanh chóng bố trí cán bộ cùng mô tô đặc chủng chờ sẵn ở khu vực ngã tư Đỗ Mười - Giải Phóng, đối diện Bến xe Nước Ngầm.

Tổ CSGT mở đường cho xe ô tô di chuyển.

Khi ô tô của anh Luân di chuyển đến, Tổ CSGT gồm Đại úy Nguyễn Văn Chung và Đại úy Dương Hồng Quang nhanh chóng mở đường cho xe vượt qua các tuyến đường đông đúc. Chỉ sau khoảng 10 phút, ô tô chở nạn nhân bị tai nạn đã đến Bệnh viện Việt Đức để các y, bác sĩ tiếp nhận cấp cứu.

Anh Luân chia sẻ, khi đang lái xe đi đón khách thì được hàng xóm thông báo về một vụ tai nạn xảy ra gần nhà khiến một người tử vong và một người bị thương nặng. Sau khi có mặt tại hiện trường vụ việc, gia đình nạn nhân đã nhờ anh chở đến Bệnh viện Việt Đức trong thời gian nhanh nhất có thể.

Anh Luân, tài xế ô tô chia sẻ về quá trình được CSGT hỗ trợ.

Thay mặt gia đình nạn nhân, anh Luân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với hai cán bộ CSGT trực tiếp mở đường cùng tập thể Đội CSGT số 14 và Phòng CSGT Công an Hà Nội.

Anh Luân cũng mong muốn câu chuyện được lan tỏa rộng rãi hơn, không chỉ để gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ CSGT Thủ đô mà còn để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia giữa người với người trong cuộc sống.