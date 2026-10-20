Người dân góp sức bảo vệ động vật hoang dã

Hạt Kiểm lâm Đức Trọng đã tiếp nhận và thả về môi trường tự nhiên 5 cá thể tê tê Java do người dân tự nguyện giao nộp

Chủ động giao nộp động vật “đi lạc”

Ngày 9/10, trên đường đi làm qua thôn 2, xã Cát Tiên, chị Trịnh Thị Kim Chi phát hiện một cá thể rùa ven đường. Chị chủ động liên hệ và giao nộp cá thể rùa cho Công an xã Cát Tiên. Qua xác minh của cơ quan chức năng, đây là rùa đất lớn, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra tình trạng của cá thể rùa và thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định.

Tại xã Đam Rông 3, ngày 25/9, ông Rơ Yam Ha Long, trú thôn Đầm Ròn, cũng tự nguyện giao nộp 4 cá thể khỉ vào khu vực vườn nhà. Sau khi tiếp nhận, Công an xã Đam Rông 3 phối hợp với các đơn vị chức năng lập biên bản, kiểm tra tình trạng các cá thể khỉ và thực hiện thủ tục cần thiết trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Còn tại xã Đắk Wil, trong lúc thả lưới đánh bắt cá ở khu vực sông Sêrêpốk, chị Nguyễn Thạch Tuyết Linh vô tình bắt được 1 cá thể chồn. Chưa biết cách xử lý, chị đăng hình ảnh, video lên mạng xã hội để tìm hiểu. Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã chủ động liên hệ, hướng dẫn chị. Sau khi được hướng dẫn, chị Linh mang cá thể chồn đến giao nộp để cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Thời gian qua, tại nhiều địa bàn trong tỉnh, người dân đã tự nguyện giao nộp nhiều loài động vật hoang dã được phát hiện trong quá trình lao động, sản xuất và sinh hoạt. Để những hành động tự giác này được duy trì, thời gian qua, công tác tuyên truyền gắn với các tình huống cụ thể trong đời sống được các lực lượng chức năng triển khai. Người dân không chỉ biết loài vật nào thuộc diện được bảo vệ, mà còn phải hiểu nên làm gì khi phát hiện động vật hoang dã trong vườn nhà, trên đường hoặc mắc vào dụng cụ lao động sản xuất. Nhận biết đúng, thông báo kịp thời và bàn giao đúng nơi tiếp nhận là những việc làm thiết thực giúp hạn chế nguy cơ động vật bị xâm hại.

Từ tuyên truyền đến trách nhiệm cộng đồng

Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm Đức Trọng, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với UBND các xã tiếp nhận, cứu hộ và tái thả 13 cá thể động vật hoang dã. Kết quả này cho thấy sự phối hợp giữa kiểm lâm, chính quyền địa phương và người dân trong tiếp nhận, cứu hộ động vật hoang dã, tạo điều kiện để các cá thể động vật hoang dã “đi lạc” được xử lý phù hợp được thả về môi trường tự nhiên.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đức Trọng cho biết, thời gian qua, đơn vị đã triển khai tuyên truyền trực tiếp tại địa bàn và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp người dân hiểu quy định pháp luật về các loài động vật hoang dã và cách xử lý khi phát hiện chúng trong đời sống.

Theo ông Tiến, khi phát hiện động vật hoang dã “đi lạc” vào khu dân cư hoặc mắc vào dụng cụ lao động sản xuất, người dân không nên tự ý bắt giữ, nuôi nhốt hay vận chuyển, mà cần thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn. Bên cạnh việc tự nguyện giao nộp, người dân cũng cần chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện các hành vi săn bắt, đặt bẫy, nuôi nhốt, vận chuyển và mua bán động vật hoang dã trái phép. Đặc biệt, tại những địa bàn gần rừng, sông suối, nơi người dân thường xuyên tiếp xúc với môi trường tự nhiên, thông tin từ cộng đồng có thể hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xác minh và ngăn chặn vi phạm kịp thời.

Bảo vệ động vật hoang dã không chỉ dừng ở việc giao nộp những cá thể được phát hiện, mà còn bắt đầu từ lựa chọn không săn bắt, không tiếp tay cho vi phạm và chủ động thông tin cho cơ quan chức năng. Khi nhận thức được chuyển thành hành động thường xuyên, người dân sẽ trở thành một lực lượng đồng hành quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học.