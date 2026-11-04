Người dân giao nộp trăn đất, khỉ vàng cho cơ quan chức năng

Trước đó, ngày 25/10/2026, ông Đinh Khắc Thanh, trú tại tổ dân phố Đường Hương, phường Nam Triệu, phát hiện một cá thể trăn đất nặng khoảng 20-25 kg tại khu vực đầm Phát Đạt, thuộc tổ dân phố Bảo Kiếm. Cùng thời điểm, ông phát hiện thêm một cá thể khỉ vàng nặng khoảng 4,5 kg tại vườn nhà.

Người dân tự nguyện giao nộp trăn đất và khỉ vàng.

Nhận thức đây là những loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông Thanh đã chủ động trình báo và tự nguyện bàn giao các cá thể trên cho cơ quan chức năng.

Công an phường Nam Triệu đã phối hợp với UBND phường và Hạt Kiểm lâm Khu vực III, Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng tổ chức tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã theo quy định.

Sau khi hoàn tất thủ tục, các cá thể động vật sẽ được chuyển đến cơ sở cứu hộ để chăm sóc, bảo đảm điều kiện sức khỏe trước khi xem xét tái thả về môi trường tự nhiên.

Việc tự nguyện giao nộp động vật hoang dã là hành động thiết thực, thể hiện ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học. Qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép động vật hoang dã, chung tay gìn giữ môi trường sinh thái.