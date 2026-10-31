Người dân giao nộp rùa quý hiếm

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể rùa quý hiếm do người dân giao nộp.

Trước đó, ông Nguyễn Tâm (trú thôn Mỹ Hảo, xã Vu Gia) phát hiện cá thể rùa gần khu vực nhà ở nên đã chủ động liên hệ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thôn để giao nộp về Công an xã. Việc làm ông Nguyễn Tâm thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của người dân trong bảo vệ thiên nhiên.