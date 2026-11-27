Ngày 27-11, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 19 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM) phối hợp với Công an xã Đông Thạnh và Đội Quản lý thị trường số 13 tổ chức tiêu hủy hơn 200 bình gas mini do người dân tự nguyện giao nộp sau khi được tuyên truyền về nguy cơ cháy, nổ từ việc tái nạp bình gas mini dùng một lần.

Người dân xã Đông Thạnh giao nộp hơn 200 bình gas mini cho công an. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, nhiều bình gas mini đã qua sử dụng bị thu gom, bơm gas lại để bán. Một số cơ sở còn sơn lại vỏ bình, che lấp hạn sử dụng và thương hiệu. Những bình gas có vỏ gỉ sét, móp méo tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ gas, cháy, nổ.

Hơn 200 bình gas mini đều là loại dùng một lần. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Thiếu úy Dương Tấn Lộc, cán bộ Cảnh sát trật tự Công an xã Đông Thạnh, cho biết, lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra, xử lý các hộ kinh doanh gas trái phép, đồng thời vận động người dân giao nộp bình gas mini không bảo đảm an toàn. Người dân được khuyến cáo không sử dụng bình gas mini đã qua tái nạp; lưu ý các dấu hiệu như vỏ bình sần sùi, móp méo, mất tem nhãn hoặc hạn sử dụng bị che lấp.

Cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 19 kiểm tra đột xuất Công ty Cổ phần Khí đốt Vịnh Phát (xã Xuân Thới Sơn), tuyên truyền các quy định về an toàn trong sang chiết, kinh doanh gas.

Ông Tạ Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc công ty, cho biết, doanh nghiệp quản lý vỏ bình bằng số sê-ri, theo dõi nguồn gốc và thời hạn lưu hành tại từng đại lý. Mỗi năm, công ty loại ra khoảng 10.000-20.000 vỏ bình để sửa chữa, bảo dưỡng hoặc kiểm định lại; đồng thời ngừng cung cấp hàng cho các đại lý vi phạm quy định về sang chiết gas mini.

Từ nay đến hết ngày 15-12, lực lượng chức năng TPHCM đồng loạt kiểm tra 1.600 cơ sở sản xuất, kinh doanh gas và khí hóa lỏng nhằm phát hiện, xử lý vi phạm, phòng ngừa cháy, nổ dịp cuối năm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thông báo cho công an hoặc UBND phường, xã, đặc khu khi phát hiện hành vi sang chiết gas trái phép, tái nạp bình gas mini hoặc sử dụng bình gas hư hỏng. Thông tin phản ánh có thể kèm hình ảnh, video ghi nhận từ vị trí an toàn để phục vụ xác minh, xử lý.