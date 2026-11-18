Lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Theo Vườn quốc gia Cúc Phương, Hạt Kiểm lâm của vườn chủ trì, phối hợp với công an các xã vùng đệm và chính quyền địa phương vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phương tiện săn bắt trái phép.

Trong hai ngày 17–18/11, các lực lượng tổ chức hội nghị tuyên truyền tại các xã Yên Trị, Yên Thủy (Phú Thọ) và Nho Quan (Ninh Bình).

Người dân được phổ biến quy định về bảo vệ rừng, bảo tồn động vật hoang dã, quản lý và sử dụng vũ khí; hướng dẫn phát hiện, tố giác vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào tác hại của việc săn bắt, bẫy bắt động vật hoang dã và sử dụng công cụ săn bắt trái phép đối với hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học.

Trong đợt cao điểm, chương trình “Đổi vũ khí - nhận quà” được triển khai để khuyến khích người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, từ bỏ việc sử dụng súng săn bắt động vật hoang dã.

Lực lượng chức năng tiếp nhận vũ khí do người dân tự nguyện giao nộp.

Hoạt động được thực hiện theo kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý, bảo vệ rừng và đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.