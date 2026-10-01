Người dân Giang Thành kiến nghị hỗ trợ sản xuất, nâng cấp đường và nạo vét kênh

Anh Dương Thành Trung, ấp Cả Ngay phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Chiều 1/10, Đảng ủy xã Giang Thành tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với nhân dân, đoàn viên, hội viên gắn với diễn đàn “Tháng nghe dân nói”.

Tại hội nghị, người dân phản ánh các vấn đề như: Tình trạng trộm dây điện của hệ thống đèn đường, ảnh hưởng đến việc đi lại và an ninh trật tự; bổ sung đèn chiếu sáng, camera tại các ngã ba, ngã tư, đầu cầu và sửa chữa hệ thống loa truyền thanh hư hỏng; mở lớp dạy nghề ngắn hạn phù hợp nhu cầu lao động của các công ty, khu công nghiệp.

Người dân cũng kiến nghị địa phương có chính sách hỗ trợ người dân trồng lúa bị thiệt hại do ngập úng; hỗ trợ nguồn giống uy tín, tập huấn kỹ thuật và kết nối đầu ra ổn định; đầu tư, nâng cấp các tuyến đường liên xã đã xuống cấp; nạo vét các tuyến kênh để bảo đảm nguồn nước sản xuất, phòng ngừa ngập úng…

Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban chuyên môn của xã Giang Thành trao đổi, giải đáp tại hội nghị. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, địa phương tổng hợp để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.