Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nỗ lực giúp dân di dời khỏi vùng ngập lụt. Ảnh tư liệu: Sỹ Thắng/TTXVN

Đến 14 giờ ngày 29/11, tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 50 tỷ đồng. Tỉnh có khoảng 2.408 hộ dân bị ngập, 301 hộ với 1.007 nhân khẩu phải di dời, sơ tán đến nơi an toàn.

Trong số đó, phường Quy Nhơn Bắc là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 2.005 hộ dân tại 8 khu phố bị ngập, một số nơi nước dâng sâu từ 1,2-1,5 m. Các địa phương khác cũng ghi nhận tình trạng ngập nhà ở, khu dân cư, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Xã Cát Tiến sơ tán 92 hộ/343 nhân khẩu; xã Đề Gi 80 hộ/273 nhân khẩu; phường Quy Nhơn 42 hộ/162 nhân khẩu; phường Quy Nhơn Bắc 34 hộ/91 nhân khẩu; phường Hoài Nhơn Bắc 29 hộ/60 nhân khẩu; phường Quy Nhơn Tây 22 hộ/73 nhân khẩu và phường Quy Nhơn Nam 2 hộ/5 nhân khẩu.

Đáng chú ý, mưa lũ gây sạt lở, hư hỏng nhiều công trình giao thông, trong đó có sự cố cuốn trôi nền đường sắt Bắc - Nam tại Km 1112+240, đoạn qua xã Canh Vinh. Khoảng 15 giờ ngày 28/11, nước lũ luồn qua phía sau mố cầu đường sắt phía Nam, gây xói lở và cuốn trôi nền đường, khiến khu vực này chỉ còn trơ đường ray. Đơn vị quản lý tuyến đường sắt đã đề nghị phong tỏa, dừng tàu qua khu vực để bảo đảm an toàn, đồng thời huy động nhân lực, vật tư ngăn nước lũ tiếp tục khoét sâu nền đường.

Ngành đường sắt huy động nhiều ô tô hỗ trợ di chuyển hành khách. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Tại xã Canh Vinh, mưa lũ còn gây sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng khu vực cầu Bà Lương trên Quốc lộ 19C; nước dâng cao làm ngập cầu Ri, gây chia cắt cục bộ. Khu vực đèo Nha Sam tiếp tục xuất hiện sạt lở đất, đá từ mái taluy xuống mặt đường, buộc chính quyền địa phương tạm cấm người và phương tiện qua lại, bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ. Một số tuyến đường, khu vực ngầm tràn và các đoạn Quốc lộ 1A cũng bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo dự báo, sáng sớm 29/11 đến chiều 30/11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến 40-100 mm, có nơi trên 130 mm; khu vực giữa tỉnh phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Từ chiều 30/11, mưa lớn có xu hướng giảm dần, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Tuy nhiên, các địa phương cần đề phòng mưa có cường suất lớn, trên 100 mm trong 3 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở mức 1.

Đồng thời, các địa phương trong tỉnh tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để chủ động sơ tán người dân; tổ chức cảnh báo, kiểm soát giao thông tại các điểm nguy hiểm, đồng thời triển khai biện pháp bảo đảm an toàn các công trình giao thông, thủy lợi và khu dân cư vùng hạ du.